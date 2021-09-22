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Блохин - о Суперкубке: Понятно, что это дерби, но есть ведь еще и глобальные задачи
Нужно уметь распределять силы, при этом расставляя приоритеты
Бывший главный тренер
— Что ожидаете от сегодняшнего соперничества грандов в поединке за Суперкубок — хорошей игры или кучи голов?
— Да нет, кучи голов, наверное, не будет. Жду хорошей игры. Дай Бог, чтобы именно такой она и получилась. Хотя на мой взгляд, матч на Суперкубок нужно было раньше проводить — перед началом сезона. А сейчас, когда у "Динамо" и "Шахтера" идет подготовка к еврокубкам и играм чемпионата, он как-то в общую канву не вписывается. На футболистов выпадает большая нагрузка и даже не знаю, как команды будут к игре за Суперкубок относиться.
— Скорее, матч за Суперкубок Украины вновь, как и прежде, будет проходить в привычном формате — в разгар лета, накануне старта очередного чемпионата. Нынешний же поединок за его семнадцатилетнюю историю по срокам проведения стал исключением из правил.
— Еще не стоит забывать о ковиде, которым охвачен весь мир. И дело не только в нем. Смотрите: в той же Италии игры проводятся через два дня на третий. Да и в Англии, как, впрочем, и по всей Европе, нагрузки. Даже не знаю, как футболисты с ней справляются. Тяжело, конечно.
Нужно уметь распределять силы, при этом расставляя приоритеты. Возможно, кто-то из тренеров "Динамо" и "Шахтера" захочет дать кому-то из подопечных больше поиграть, ведь кто-то может иметь недостаток игровой практики или же постепенно восстанавливаться после травмы. Все зависит от того, как наставники смотрят на сегодняшнюю игру и как ее расценивают. Да, понятно, это дерби и хочется в нем одержать победу — все-таки престижно выиграть Суперкубок. Но есть ведь еще и глобальные задачи, которых никто не отменял.
— Приятно, что за этим матчем на НСК "Олимпийский" снова смогут наблюдать зрители...
— Что и говорить, без зрителей играть тяжело. Судите сами: на поединок Украины со сборной Франции люди пришли — и команда сразу по-другому играла, и отношение другое. Такую игру смотреть было интересно. А когда пустые трибуны — что тут смотреть? Атмосфера в таких случаях напоминает контрольный матч на сборах.
— За перипетиями двух лучших команд страны будете наблюдать с ложи стадиона?
— Нет, дома. Повторюсь: ожидаю хорошей игры.
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