Блохин - о Суперкубке: Понятно, что это дерби, но есть ведь еще и глобальные задачи

Бывший главный тренер сборной Украины и "Динамо" Олег Блохин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины, в котором сегодня за трофей поборются "Динамо" и "Шахтер".

— Что ожидаете от сегодняшнего соперничества грандов в поединке за Суперкубок — хорошей игры или кучи голов?

— Да нет, кучи голов, наверное, не будет. Жду хорошей игры. Дай Бог, чтобы именно такой она и получилась. Хотя на мой взгляд, матч на Суперкубок нужно было раньше проводить — перед началом сезона. А сейчас, когда у "Динамо" и "Шахтера" идет подготовка к еврокубкам и играм чемпионата, он как-то в общую канву не вписывается. На футболистов выпадает большая нагрузка и даже не знаю, как команды будут к игре за Суперкубок относиться.

— Скорее, матч за Суперкубок Украины вновь, как и прежде, будет проходить в привычном формате — в разгар лета, накануне старта очередного чемпионата. Нынешний же поединок за его семнадцатилетнюю историю по срокам проведения стал исключением из правил.

— Еще не стоит забывать о ковиде, которым охвачен весь мир. И дело не только в нем. Смотрите: в той же Италии игры проводятся через два дня на третий. Да и в Англии, как, впрочем, и по всей Европе, нагрузки. Даже не знаю, как футболисты с ней справляются. Тяжело, конечно.

Нужно уметь распределять силы, при этом расставляя приоритеты. Возможно, кто-то из тренеров "Динамо" и "Шахтера" захочет дать кому-то из подопечных больше поиграть, ведь кто-то может иметь недостаток игровой практики или же постепенно восстанавливаться после травмы. Все зависит от того, как наставники смотрят на сегодняшнюю игру и как ее расценивают. Да, понятно, это дерби и хочется в нем одержать победу — все-таки престижно выиграть Суперкубок. Но есть ведь еще и глобальные задачи, которых никто не отменял.

— Приятно, что за этим матчем на НСК "Олимпийский" снова смогут наблюдать зрители...

— Что и говорить, без зрителей играть тяжело. Судите сами: на поединок Украины со сборной Франции люди пришли — и команда сразу по-другому играла, и отношение другое. Такую игру смотреть было интересно. А когда пустые трибуны — что тут смотреть? Атмосфера в таких случаях напоминает контрольный матч на сборах.

— За перипетиями двух лучших команд страны будете наблюдать с ложи стадиона?

— Нет, дома. Повторюсь: ожидаю хорошей игры.