1:0. Шахтёр открывает счёт в Суперкубке Украины против Динамо – Видео

"Шахтёр" открывает счёт в противостоянии с "Динамо" в рамках Суперкубка Украины.

На 30' Марлос чудом перепрыгнул защитников "Динамо" и скинул мяч на дальнюю штангу, где находился Лассина Траоре. Последний мощным кивком головой перебросил мяч через вратаря в дальний угол – 1:0.

Матч играют на НСК "Олимпийском" в Киеве. Номинально хозяином выступает "Шахтёр".

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