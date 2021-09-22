Суперкубок Украины
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1:0. Шахтёр открывает счёт в Суперкубке Украины против Динамо – Видео
Перепрыгнул
Фото - Олександр Приходько
"Шахтёр" открывает счёт в противостоянии с "Динамо" в рамках Суперкубка Украины.
На 30' Марлос чудом перепрыгнул защитников "Динамо" и скинул мяч на дальнюю штангу, где находился Лассина Траоре. Последний мощным кивком головой перебросил мяч через вратаря в дальний угол – 1:0.
Матч играют на НСК "Олимпийском" в Киеве. Номинально хозяином выступает "Шахтёр".
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Комментарии (9)
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aleks68
22.09.2021 в 22:09
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-3
Динамiт (Василькiв)
22.09.2021 в 22:13
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Spivakj (Кривой Рог)
22.09.2021 в 22:07
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 21:58
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
22.09.2021 в 21:54
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 21:58
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-3
FC Energy (Новая Каховка)
22.09.2021 в 22:00
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+3
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aleks68
22.09.2021 в 22:07
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-3
Динамiт (Василькiв)
22.09.2021 в 22:15
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