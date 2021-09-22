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1:0. Шахтёр открывает счёт в Суперкубке Украины против Динамо – Видео

Суперкубок Украины
Обновлено
(4 голосов)

Перепрыгнул

1:0. Шахтёр открывает счёт в Суперкубке Украины против Динамо – Видео

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

"Шахтёр" открывает счёт в противостоянии с "Динамо" в рамках Суперкубка Украины.

На 30' Марлос чудом перепрыгнул защитников "Динамо" и скинул мяч на дальнюю штангу, где находился Лассина Траоре. Последний мощным кивком головой перебросил мяч через вратаря в дальний угол – 1:0.

Матч играют на НСК "Олимпийском" в Киеве. Номинально хозяином выступает "Шахтёр".

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В статье: Динамо (Киев) Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Комментарии (9)
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aleks68
22.09.2021 в 22:09
лицо цыгана после пропущенного мяча-почему я не с ними?
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0
-3
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Динамiт (Василькiв)
22.09.2021 в 22:13
Знову науриєвся хронота ??? знову не буде спати поліція Запоріжжя ???
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0
0
Spivakj (Кривой Рог)
22.09.2021 в 22:07
Я так понимаю у педракова будет основа ДК ? И шо он собирается с ними выиграть три последние игры? ))))
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 21:58
Ласина, давай ещё!!!
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+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
22.09.2021 в 21:54
Судейство в одну сторону.
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 21:58
Ага, Динаму тянут! )))))))
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+2
-3
FC Energy (Новая Каховка)
22.09.2021 в 22:00
В чем выражается? Или бла-бла?
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+3
0
aleks68
22.09.2021 в 22:07
отвечай за свои слова баран
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0
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
22.09.2021 в 22:15
Педік з трусами діда зажигає !!!
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0
0


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