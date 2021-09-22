Суперкубок Украины
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2:0. Шахтёр удваивает преимущество над Динамо в Суперкубке Украины – Видео
Не забиваешь ты – забивают тебе
"Шахтёр" забивает второй мяч в противостоянии с киевским "Динамо" в рамках Суперкубка Украины.
"Динамо" не сумел конвертировать острую атаку в гол и тут же получил контратаку на свои ворота. Исмаили исполнил идеальный прострел на Траоре, который опередил защитников с вратарём. Оставалось не промазать с метра – 2:0.
Матч играют на НСК "Олимпийском" в Киеве. Номинально хозяином выступает "Шахтёр".
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Комментарии (2)
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Fishing 555 (Rivne)
22.09.2021 в 22:30
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aleks68
22.09.2021 в 22:41
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