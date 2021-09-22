2:0. Шахтёр удваивает преимущество над Динамо в Суперкубке Украины – Видео

"Шахтёр" забивает второй мяч в противостоянии с киевским "Динамо" в рамках Суперкубка Украины.

"Динамо" не сумел конвертировать острую атаку в гол и тут же получил контратаку на свои ворота. Исмаили исполнил идеальный прострел на Траоре, который опередил защитников с вратарём. Оставалось не промазать с метра – 2:0.

Матч играют на НСК "Олимпийском" в Киеве. Номинально хозяином выступает "Шахтёр".

]]>