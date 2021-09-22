Суперкубок Украины
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3:0. Шахтёр забивает третий в ворота Динамо и делает счёт разгромным – Видео
Киевляне посыпались
"Шахтёр" забивает третий гол в ворота "Динамо" в рамках Суперкубка Украины.
Алан Патрик пробежал 30 метров без сопротивления, после потери мяча Сидорчуком, прежде чем решился на удар – не прогадал. Мяч мощно полетел в девятку – такие не берутся. 3:0.
Матч играют на НСК "Олимпийском" в Киеве. Номинально хозяином выступает "Шахтёр".
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