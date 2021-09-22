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3:0. Шахтёр забивает третий в ворота Динамо и делает счёт разгромным – Видео

Суперкубок Украины
Обновлено
(3 голосов)

Киевляне посыпались

3:0. Шахтёр забивает третий в ворота Динамо и делает счёт разгромным – Видео

Новина українською

"Шахтёр" забивает третий гол в ворота "Динамо" в рамках Суперкубка Украины.

Алан Патрик пробежал 30 метров без сопротивления, после потери мяча Сидорчуком, прежде чем решился на удар – не прогадал. Мяч мощно полетел в девятку – такие не берутся. 3:0.

Матч играют на НСК "Олимпийском" в Киеве. Номинально хозяином выступает "Шахтёр".

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В статье: Мирча Луческу Алан Патрик Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
22.09.2021 в 22:55
Вот это позорище! слава сурку!
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