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Суперкубок Украины. Шахтер - Динамо 3:0. Де Дзерби может гордиться

Суперкубок Украины
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(7 голосов)

Луческу как тренер Динамо теряет первый трофей в Украине

Суперкубок Украины. Шахтер - Динамо 3:0. Де Дзерби может гордиться

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Много разговоров было о целесообразности этого матча. Суперкубок – не что-то новое для Украины, но впервые в истории он проводился не в начале, а в разгар сезона. Для тех, кто в теме, было понятно, что у участников матча много куда более важных других забот. Даже президент одного из клубов говорил, что все карты раскрываться не будут. Однако тренера хотели победить. Для обоих тренеров сегодняшний матч был принципиальным вызовом.

Суперкубок Украины. Шахтер - Динамо 3:0. Де Дзерби может гордиться - изображение 1

О серьезности намерений Мирчи Луческу и Роберто Де Дзерби говорили стартовые составы. У "Динамо" в основе появился Николай Шапаренко, который пропустил последний поединок чемпионата и едва восстановился от повреждения. Разве на неважный матч тренер будет рисковать здоровьем ключевого футболиста? Удивило появление Влада Супряги на острие атаки. Ну и выход Дениса Бойко в рамке ворот бросался в глаза. Все же основной у "Динамо" сейчас – Георгий Бущан.

"Шахтер" вышел в максимально боевом составе – Педриньо, Марлон, Траоре. Возможно, неожиданным было отсутствие Манора Соломона, однако для лимита Де Дзерби нужны были Марлос и Тарас Степаненко в средней линии. Николай Матвиенко вышел в центре защиты, а Исмаили действовал слева. Однако планы итальянского тренера могли сломаться уже на первых минутах, когда Матвиенко в единоборстве разбили голову (свой же игрок – Исмаили). Сразу к разминке приступил Кривцов.

Суперкубок Украины. Шахтер - Динамо 3:0. Де Дзерби может гордиться - изображение 2

Начало действительно был огненным, но не в плане качества и остроты футбола, а в плане напряжения и борьбы. Когда же стартовые страсти улеглись, мы увидели командные наработки. После одной из таковых Буяльский сильным ударом со средней дистанции целил под перекладину (Пятов вытащил), а на противоположной стороне поля на ударной позиции оказался Траоре (у форварда был офсайд). Это уже что-то.

Грех не отметить Супрягу. Его прорыв по левому флангу, подбирание мяч под себя и сильный удар в ближнюю штангу напомнили общественности, что не стоит насмехаться над этим форвардом. В то же время Супряге еще нужно приобрести хладнокровие для голевого завершения не только очевидных, но и не очевидных эпизодов. В частности, таких, после которого забил Лассина Траоре. Марлон из глубины отдал на Додо, тот от линии ворот сумел выполнить навесную передачу в центр штрафной площади, Марлос в борьбе с Кендзерой сделал сбрасывание на партнера-нападающего (возможно, снаряд дошел до Траоре от защитника "Динамо"), а африканец умудрился послать мяч по дуге в дальний угол. Радовались "горняки" неистово. Видно было, что для них это очень важный матч.

Суперкубок Украины. Шахтер - Динамо 3:0. Де Дзерби может гордиться - изображение 3

Удивительно, но после этого остроты в первом тайме почти не было. Хотя темп игры был очень высок, напряжение не спадало. Мяч чуть больше держался у "Шахтера", но не настолько, чтобы говорить о явной игре вторым номером в исполнении "Динамо".

Можно было ожидать активности от "Динамо" и в начале второго тайма. Все же команда уступала в счете. Но мощнее начал "Шахтер". С удара в штангу в исполнении Степаненко (небольшой рикошет от Забарного). Когда "Динамо" ответило атакой с ударом Цыганкова, показалось, что будем свидетелями футбола на встречных курсах. Но дончане подготовили другой сюрприз: классическая быстрая контратака, Педриньо из глубины нашел передачей Исмаили, тот промчался по левому флангу и выкатил прострел параллельно линии ворот точно на ногу Траоре – это дубль и удвоенное преимущество "Шахтера".

Суперкубок Украины. Шахтер - Динамо 3:0. Де Дзерби может гордиться - изображение 4

Мирча Луческу выглядел озабоченным. Конечно, для него это не определяющий и не ключевой матч, но неприятно проигрывать бывшей команде. Да еще и проигрывать вот так - в одни ворота. Еще одна контратака "Шахтера" положила "динамовцев" на лопатки. Но разыгрывать дончане не стали - Патрик влепил издалека и снял паутину с "девятки" ворот Бойко.

Приятно, что обе команды не остановились после этого. "Динамо" стремилось забить хотя бы гол престижа, но кроме ударов Де Пены, Цыганкова и Гармаша вспомнить нечего. "Шахтер" быстро выбегал в контратаки и подтягивал большие силы на стандарты. А помните, как "горняки" играли против "Монако" в первом поединке, ведя в счете? На отбой, на удержание. Сегодня было несколько иначе. Де Дзерби не стоит на месте.

Это первый потерянный трофей Мирчи Луческу во главе "Динамо" в Украине и первое поражение киевлян в этом сезоне в официальном поединке. И едва ли не первый столь уверенный поединок "горняков" против достойного оппонента. Возможно, Де Дзерби нужен был пинок от "Шерифа", чтобы немного переосмыслить свой путь? По крайней мере, сегодняшним матчем и днем ​​можно гордиться – это история, это первый трофей в карьере молодого итальянского тренера. Но дальше нужно как минимум не сбавлять обороты.

Суперкубок Украины. Шахтер - Динамо 3:0. Де Дзерби может гордиться - изображение 5

Фото - UA-Футбол

Суперкубок Украины
Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле - Андрей Коваленко

"Шахтер" - "Динамо" 3:0
Голы: Лассина Траоре 30, Лассина Траоре 54, Алан Патрик 61

"Шахтер": Андрей Пятов, Додо, Марлон, Тарас Степаненко (Маркос Антонио 78), Майкон де Андраде, Марлос (Манор Соломон 67), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 78), Исмаили (Сергей Кривцов 67), Педриньо (Ефим Конопля 88)

"Динамо": Денис Бойко, Сергей Сидорчук (Александр Андриевский 66), Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Витиньо дос Сантос 70), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Владислав Супряга (Денис Гармаш 66), Томаш Кендзёра (Александр Караваев 66)

Предупреждения: Алан Патрик 39, Марлон 59, Сергей Кривцов 77, Педриньо 88 - Виталий Буяльский 42, Карлос Де Пена 43, Николай Шапаренко 63, Александр Сирота 71, Виктор Цыганков 79, Илья Забарный 90+1

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В статье: Суперкубок Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (235)
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Рівнянин (Рівне)
22.09.2021 в 23:56
Найбільше в Шахтарі подобається Марлос.Непогану форму набрав.В збірній він був би не зайвим.
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0
0
Daddygo (Харьков)
22.09.2021 в 23:52
Болел за Динамо, но и рад за Шахтер
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:51
Та пох на кубок, главное очная встреча! А то возомнили звёзд из себя соволюбы!
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+2
-1
timofey (донецк/украина)
22.09.2021 в 23:50
луческу опять сопли распустил-виновата агрессия со стороны игроков шахтёра.всё как всегда виноваты все кроме него.не умеет цыган проигрывать
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+5
-1
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Американец 2000
22.09.2021 в 23:52
Судья никого не удалил из Шахтёра , не поставил пенальти для Динамо - короче все виноваты !!!! )))))
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+2
-1
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
22.09.2021 в 23:46
Как же долго я ждал этого флэш интервью от Луческу:) С первым трофеем Вас мистер ДеДзерби! С Днём рождения Вас, Ринат Леонидович!!!
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+3
-4
metall5291 (Kharkiv)
22.09.2021 в 23:45
Как болельщик Металлиста, категорически не болею за суркисовское Динамо. Поэтому результатом более, чем удовлетворен.
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+3
-2
Tchajka
22.09.2021 в 23:44
Где? ДноНамо Где? На дне!
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:47
На самом дне.......
Ответить
0
-2
ВиктАн
22.09.2021 в 23:41
Заслуженная победа Шахтаря
Ответить
+6
-1
can (Торонто, Львов)
22.09.2021 в 23:41
А кто в курсе, что там между латиносами произошло?
Ответить
0
0
Comment06 (Украина)
22.09.2021 в 23:40
Шахтер- с победой (по реакции команды видна её значимость), Динамо- с хорошей игрой(не заслужили разгромного счета и минимум на гол наиграли). Шахтеру она была нужнее- команду лихорадит, стул под Дзерби опасно зашатался, а киевлянам взбучка не помешает- рано замастерились. Преимущество в технике бразильцев над нашими заметно и расстраивает. В целом, хорошая игра- равная, напряжная, с моментами, не грубая( за исключением фолов Цыганкова и Кривцова). Удачи в предстоящих играх с Интером и Баварией.
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+7
-2
Gafan777 (Каменка)
22.09.2021 в 23:39
ну вот он такой уровень ДК, а вы шериф шериф, фраер типа чемпион то не настоящий
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+3
-3
avatar
djeff2015 (Запорожье)
22.09.2021 в 23:39
второй тайм в одни ворота...... то ли шахта так силней дк, то ли дк так слабо).
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+3
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
22.09.2021 в 23:39
Лучшие Матвиенко,Траоре ,Патрик , Марлон,Пятов
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+1
-2
oleg dynamo (львівська)
22.09.2021 в 23:37
читаю коменти і ні одного чесного відносно гри....ви думаєте знову підфартить шахті з ДК в чемпіонаті? знову кияни будуть бити по штангах а шахта буде забивати з дит помилок(один головою не вибив так залетів перший,Сидор впав забили третій? а що по грі і по моментах шахта киян переграла? створила шахта хоть один момент за рахунок техніки бразил та як раньше?просто фарт сьогодні був на їхній стороні от і все.....
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+2
-4
Trztrqtr (Украина)
22.09.2021 в 23:41
Та не. 3:0 фартом не объяснить, это так не работает.
Ответить
+6
-3
oleg dynamo (львівська)
22.09.2021 в 23:45
та таких прикладів мільйони....чесно я думав шо шахта буде сильніша...але то таке....
+1
0
Trztrqtr (Украина)
22.09.2021 в 23:51
Все по делу, счет по игре. Штанга у ДК? У ШД тоже была штанга-или там штанга не такая штангистая? Говорить что результат сегодня дело фарта-это по меньшей мере лукавство. Похоже на то как говорят что ДК вообще чуть ли не в пол-ноги играло. По-сути команды показали сегодня свой максимум, кроты сумели нейтрализовать Шапу и Цыганкова- и забили свои моменты, сыграв мобильно и без бездумного контроля мяча ради контроля. Говоря о фарте вы все максимально упрощаете, а все совершенно не так.
0
-2
Gafan777 (Каменка)
22.09.2021 в 23:43
а ДК именно показало? кто моменты реализовал , тот и победил. футбол с таких мелочей и складывается. а ты всё оправдания ищешь фарт ни фарт, чьи это проблемы? такому сырому Шахтёру даже не забить? дырка есть дырка ваше ДК пока что.
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+2
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:32
Дед в интервью опять несёт чушь)))))) Типо игра могла не состояться, мол мы чемпионы ))))))) И ему не понравилась агрессия, когда праздновали гол)))))) Пха-ха-ха......
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+4
-2
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
22.09.2021 в 23:31
"Шахтар" краще б так грал з "Шерифом", ніж з Шефіром та Клаудією Шифер! Марлоса ще більш поважаю - треба умовляти його за збірну ще пограти: чим Петраков буде ломати фінську Лінію Манергейму?
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+6
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
22.09.2021 в 23:33
Умовляй не умовляй, а вибирає Петраков.
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+2
0
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vasa pupkis (Киев)
22.09.2021 в 23:30
И что самое смешное, это то что Шахта запресинговала дырявых в одну колитку
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+9
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
22.09.2021 в 23:31
Якщо сам дирявий, то дійсно саме смішне.
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+2
-6
Wertu098 (бамбас )
22.09.2021 в 23:29
О как петушня даунецкая разошлась))) зализали пердаки друг друга после Шерифа,и началось))) но скоро Интер снова подорвёт даунецкие пердаки,а потом и Динамо в ЧУ!!! Пускай выпустят пар,а то одни сопли уде месяц льются у дырявых даунецких чмошников))))
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+3
-10
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:30
Пока порвали голубят)))))
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+6
-4
Wertu098 (бамбас )
22.09.2021 в 23:32
Я знал что дебил ещё тот,ну зачем рвать голубей?? Извращениц плять
+2
-4
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vasa pupkis (Киев)
22.09.2021 в 23:30
совам сегодня прописано обтекать
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+6
-1
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Ардалион (землянин)
22.09.2021 в 23:33
Скринить, не?
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0
-1
Gafan777 (Каменка)
22.09.2021 в 23:36
эх хорошо то бомбит бамбасу, эх хорошо, но ты терпи терпила, держись
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+3
0
timofey (донецк/украина)
22.09.2021 в 23:28
после шерифа получили пи..... по полной программе.и вышли играть,а не валять дурака.продолжайте так же.всех с победой
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-3
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Serega1111 (Киев)
22.09.2021 в 23:36
Никакого особого прогресса в тактике не увидел, что показало начало игры. За эту тупую манеру защитникам пешком подходить к центру, останавливаться, втыкать по сторонам, а потом медленно перекатывать с ближними будут в Европе нещадно наказаны. Вся та же хе.рня из матча в матч...
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Американец 2000
22.09.2021 в 23:28
Думаю Шахтёр пожалел деда Луческу ! Не стали добивать на 4 - 0 и тому подобное !!!!!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:29
Верняк, видно было что не бежали забывать! Катали мячик, игрались)))
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-2
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vasa pupkis (Киев)
22.09.2021 в 23:27
и напомню, в прошлом году с Интером и Реалом за 4 матча Шахта взяли 8 очков. это и стало залогом победы дырявых в чемпионате. и да, в Украине на сегодня всего один Гранд
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LEVgcUqs (Чернігів)
22.09.2021 в 23:32
Слабо пам"ятаєш дирявий.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:26
Мусорный ветер, дым из трубы, плач дырявых, три без борьбы.....
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+9
-2
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таврия19752009 (симферополь)
22.09.2021 в 23:25
Чуть ли не первый раз Шахтер сыграл более менее надёжно в обороне .сразу игра достойная
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ua-football-2021 (Київ)
22.09.2021 в 23:43
Надьожно? ДК просто не забило, а моментів в тричі більше було. Але то таке.
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0
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vasa pupkis (Киев)
22.09.2021 в 23:25
а дальше Бавария и опять кроты))) запасайтесь вазелином)))
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:26
Ого, как раздолбят
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+1
-2
Иванисеня (Ивано Франковск)
22.09.2021 в 23:24
Всех болельщиков Шахтера-с победой!И не важно,что это символический кубок.Победа-она победа!Пожалуй,сегодня Де Дзерби тактически переиграл старого лиса Луческу.Наверно для Де Дзерби и для команды это был лучший матч в этом сезоне-была команда с настроем,с характером и желанием победить.Так держать и дальше.
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+7
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
22.09.2021 в 23:31
ты б еще Элтоном Джоном назвался)
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+3
-3
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Serega1111 (Киев)
22.09.2021 в 23:38
Скорее Борисом Моисеевым. Элтон Джон - это ж представитель идеологического врага
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0
high_jack (Bucha)
22.09.2021 в 23:23
Болел за ДК. Спс обоим командам за хороший футбол. Счет, по-моему, не совсем по игре. Желаю Шахтеру такого же везения и рвения в игре с Интером.
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+7
0
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vasa pupkis (Киев)
22.09.2021 в 23:23
как я и писал. уделали мусоров с разгромом. спасибо кротики
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+6
-1
Матч Футболович
22.09.2021 в 23:22
Развалинами дырявых - удовлетворён! Задули дыре по самые гланды)) 3:0!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:23
Обычное днище!
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ua-football-2021 (Київ)
22.09.2021 в 23:43
Так, це дніще не стало чемпіоном, не виграло КУ, навіть не грало у фіналі КУ. Зате виграли (як писали раніше кротенята) нікому не потрібний кубок (ну коли йог програвали). Ви не вмієте ні програвати, ні вигравати. ВАТА.
0
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
22.09.2021 в 23:26
Развалинами так , а сам дирявий це факт.
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+1
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ua-football-2021 (Київ)
22.09.2021 в 23:42
Виграли запасний кубок і все - щастя повні штани. Такі як ти крадуть гроші в шкільнят потім павлінами ходять, бо виявились сильніші
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0
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:46
Это очная встреча!))))
0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:22
В сухую
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+5
-1
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ProstoFAN (Донецк)
22.09.2021 в 23:22
"парни, кончайте эти сопли, нас ждет вторая серия" (с)
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Steelen (Запорожье)
22.09.2021 в 23:21
Не по игре вообще. Просто небо захотело так расположить. Забей например Супряга тот гол в начале, не хватило каких то 3-5см, всё бы пошло по другому, каких то 3-5см в одном движении и ВЕСЬ матч идёт по другому, но небо эти 3-5см как раз и отнимает когда хочет, или прибавляет когда хочет.
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+2
-5
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vasa pupkis (Киев)
22.09.2021 в 23:22
сосать
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+4
-2
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Romerik (YNWA)
22.09.2021 в 23:24
Шо ти несеш бл... От чого не можна признати поразку, а видумувати якусь ахінею. Небо...
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+5
-3
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Ардалион (землянин)
22.09.2021 в 23:25
+3
-3
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Steelen (Запорожье)
22.09.2021 в 23:25
Так а ты шо думал ? шо оно само так ? Просто небо... и оно любит больше всего шоб его при этом не было видно.
+2
-2
high_jack (Bucha)
22.09.2021 в 23:28
А по вашому рахунок по грі? Шахтар несамовито розніс ДК? Я бачив, що ШД відскакувало спочатку і дякувало святій штанзі.. і якимось фартовим забіганням в контри. В кінцівці матчу гра була рівною.
+3
-2
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Американец 2000
22.09.2021 в 23:20
Ветер счастья для огромной части Украины !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Наконец то поставили этих пижонов - выскочек на место !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!С победой Шахтёр !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+7
-3
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Ардалион (землянин)
22.09.2021 в 23:20
На классе раскатали бобров.
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+7
-2
vituynia (Черкассы)
22.09.2021 в 23:18
Ужасная игра Динамо, я конечно понимаю что это всего лишь матч за никому не нужный гауно трофей,но ведь играли против своего главного конкурента, да ещё и перед своими болельщиками. В общем сегодня знатно обос...Причём ужасно выглядели абсолютно все,а Цыганков,который как бы должен быть лидером,сегодня был худшим из худших.Шахтёр провёл две быстрых контратаки,завершившихся голами,а вот киевляне...Ни контратак,ни позиционной игры,всё очень медленно,при этом ещё и с кучей брака. Короче,непонятно что это было.Остаётся только радоваться,что обос...в товарняке,а не в чемпионате.
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+5
-1
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Американец 2000
22.09.2021 в 23:22
Динамо всегда так выглядит , просто судьи им помогают всегда ((((((((((((((((((((
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+5
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
22.09.2021 в 23:26
Дурак.
+2
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
22.09.2021 в 23:18
Вацко как всегда .мало того что за Динамо болеет открыто.Так даже половина на поле не видит .Почему Марлон мяч выбил.замены путает и т д
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+7
-8
Запорізьке Торпедо (zp)
22.09.2021 в 23:21
так смотри матчи с комментарием мастера микрофона губерниева, ноешь тут)
Ответить
+3
-5
LEVgcUqs (Чернігів)
22.09.2021 в 23:27
Дурень.
Ответить
+2
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
22.09.2021 в 23:18
Чесно, читаю коменти і офігіваю.. Програли якомусь тирасполю, але тішаться як дурачки якомусь незрозумілому кубку. І фани Динамо те ж саме, воно вам треба отой мегакубок?Взагалі ці всі кубки, суперкубки, мегакубки, це ні про що. Єдине мірило успіху це результат в Європі, все інше фігня. А результату немає цього року поки ні у кого і це сумно...
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+3
-9
Trztrqtr (Украина)
22.09.2021 в 23:21
Тирасполь тут причем? Тут об игре ШД-ДК. Не нужно вот этих смазливых "оно вам надо?". Конечно надо, все прекрасно понимают, что в этих матчах и те и те выкладываются на все 100 и без разницы в рамках какого турнира.
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+5
-2
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Ардалион (землянин)
22.09.2021 в 23:24
Дело не в кубке, а в загоне бобров в норочку, где им и место.
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+6
-2
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ua-football-2021 (Київ)
22.09.2021 в 23:46
Це ж ви звідти за 1,5 року тільки ніс змогли висунути З тієї норочки-дирочки
0
0
Матч Футболович
22.09.2021 в 23:26
Достаточно посмотреть на кислые @бучки дырявых на лавочке, что бы сразу понять «а оно им надо»))))
Ответить
+3
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
22.09.2021 в 23:31
Если что-то не надо, то нех выходить играть или нужно выпускать дубль/юниоров. А так 1) "озверин" сегодня скорее не помог, а помешал 2) после первого пропущеного сникли, после второго развалились
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+1
0
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Viktor Ivanjvich
22.09.2021 в 23:18
СМОТРЕл чисто футбол-не за кого не болел. Игра понравилась. что характерно игроки ДК падают при малейшем контакте-учат чтоли их там так делать-. Когда забили второй мяч игроки ДК начали попросту играть уже не в мяч а по ногам.очень грубо-казалось что вот вот и кого то удалят. Забей тогда супряга или добей циганков игра бы получилась более интересней .
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+9
0
Рівнянин (Рівне)
22.09.2021 в 23:16
Таке буває у футболі! При абсолютно рівній грі,негритосам вдалося використати всі свої гольові моменти,на відміну від українців! В деяких епізодах негроїдів виручив П"ятов,чого не скажеш про статиста-Бойка.Другий і третій гол на його совісті.В першому випадку простріл повинен був перехвачувати,а в другому,просто заснув.Єдиний,хто мені дуже не сподобався в Динамо,це Миколенко.Явно одноногий футболіст.І в захисті слабенько,і напад не підтримував.Якийсь став інертний і без думки!
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+2
-11
avatar
Romerik (YNWA)
22.09.2021 в 23:19
Який же ж ти обіжений. Нагадаю тобі що футбол складається з помилок, тому якби ніхто не помилявся, всі б грали 0-0. До чого ти тут це пишеш?
Ответить
+8
0
LEVgcUqs (Чернігів)
22.09.2021 в 23:29
Він не обіжений , а пише нормально і правду, грають у футбол не футболісти а зелене бабло, якого в кротів навалом, краще б вони народу віддавали.
+1
-3
Матч Футболович
22.09.2021 в 23:32
Сразу видно представителя «мудрого наріда» из Чернигова. У кого-то много бабла, нужно отнять и поделить народу. Народ это я. Тьфу, карикатура. Инфантильное люмпен быдл@
+1
-1
Рівнянин (Рівне)
22.09.2021 в 23:40
Які помилки?Просто неграм фортануло:три удари-три голи.
+1
0
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ua-football-2021 (Київ)
22.09.2021 в 23:47
Саме так було в минулому році: ДК 3 удари, 3 голи. Нічого дивного, це футбол.
0
0
Матч Футболович
22.09.2021 в 23:29
Рівна гра... )))) блд клоун обиженный
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0
-1
Рівнянин (Рівне)
22.09.2021 в 23:38
Подивись детальну статистику матчу.Гра рівна за всіма основними параметрами.Негритосам просто фортануло.От і все.Дай Бог,щоб так фортануло і з Інтером.
+1
-1
Trztrqtr (Украина)
22.09.2021 в 23:16
Не, ну 3:0-это провал. ДК было наскипидаренное, но это на удивление не помогло. Не думал что кроты устроят разгром, но да-таки разгром. Все по делу.
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+6
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
22.09.2021 в 23:15
может быть, игрокам Динамо передалось суицидальное настроение акционеров суркисов, которых сегодня в суде Лондона нагнул президент Порошенко, не позволивший им получить из бюджета Украины 350 лямов баксов за Приватбанк. кто знает)
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+1
-5
avatar
scorpius (Ck)
22.09.2021 в 23:17
Ну если Сурок сказал игрокам, что вычтет из их зарплат то да))
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+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
22.09.2021 в 23:20
он может)
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
22.09.2021 в 23:42
огорчу, но президент уже не Порошенко, если вам известно
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
22.09.2021 в 23:49
да, вместо президента сейчас нанюханное чмо, но Порошенко иногда продолжает исполнять обязанности преза, как ни странно
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.09.2021 в 23:51
преза - да, точнее презика.
0
0
Yurget (Чернигов)
22.09.2021 в 23:14
Динамо решило поиграть в бразильский футбол, но оказалось,что бразильцы более техничные! Против бразил только скоростной и силовой футбол (все об этом знают кроме цыгана).
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+3
-4
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scorpius (Ck)
22.09.2021 в 23:13
За Марлоса рад в первую очередь, видно что он кайфовал и на поле, и после замены, наверное это последний трофей для него в составе Шахтера.
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+9
-3
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ProstoFAN (Донецк)
22.09.2021 в 23:18
к сожалению, скорее всего - да. жаль, очень хороший игрок, много пользы принес команде
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+5
-2
Рівнянин (Рівне)
22.09.2021 в 23:21
Таки да! Професор! Він і в збірній був би ще не зайвий!
+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
22.09.2021 в 23:19
немного не понял озвученного комментатором предположения что Марлосенко завяжет, 33 года ж всего. травмы замучили, абощо?
Ответить
0
-1
avatar
Американец 2000
22.09.2021 в 23:33
Имел ввиду в Шахтёре ! Не спешат с ним пока контракт новый подписывать !
0
0
Hengehog (Харків)
22.09.2021 в 23:24
В лучшем случае ждём в составе Металлиста...Хороший игрок...понятно, что медленный...Но Шева его совсем не в тему выпустил в начале матча против Нидерландов...
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+3
0
Forza INTER! (Покровск)
22.09.2021 в 23:13
И Динамо и Шахтёру спасибо за хорошую игру! Удачи в ЛЧ
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+6
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:13
Матвиенко красава! Педриньо, Траоре Патрик...... супер! Но надо ещё сыграться! Дальше по ходу будут прибавлять!!!
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+6
-4
Algrab (Костопiль)
22.09.2021 в 23:13
розсмішив...
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+3
-6
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:13
Динамо разрешило всю Украину сегодня)))))))
+3
-4
Algrab (Костопiль)
22.09.2021 в 23:15
А шахтьор всю Європу з Шеріфом...
+1
-7
avatar
ua-football-2021 (Київ)
22.09.2021 в 23:48
Algrab - це пише малолєтка, не бачиш по літерах?)
0
0
FCDD-1918 (Днепр)
22.09.2021 в 23:12
С одной стороны и правда нормальный результат, Шахта может уверенность обретёт для ЛЧ (хотя сомневаюсь), а Динамо может наоборот пересмотрит свое отношение, ведь дома с Бенфикой играть на удержание нельзя (команда ну мягко говоря не гранд). А ещё задор перед игрой в чемпионате, представляете накал?! Да и игра хорошая с обеих сторон, выиграл болельщик в первую очередь. А я лично жду в следующем сезоне МХ от Ярославского и что СК Д-1 усилятся качественными легионерами и может дело будет
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+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
22.09.2021 в 23:26
интересно у тебя контрастируют приверженность фанатскому Дніпро-1918 и надежды на усиление минус один
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0
0
FCDD-1918 (Днепр)
22.09.2021 в 23:31
Все просто, в Днепре нужна команда, не можем юридически вернуть легендарную эмблему и название, то пусть хоть Днепровец называются. Было время, когда на Метеоре ещё по 20К людей приходило на обычный Нафтовик Охтырка. Я и МХ терпеть не мог, но жизнь даёт мудрость и ясность, что такое хорошо, а что такое плохо. Смотрю со стороны как ШД и ДК друг друга в авно опускают, а кто-то из них подумал, что будет если Суркис и Ахметов команды как Беня сольет???! Да никто, будет условный чемпионат Беларуси.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
22.09.2021 в 23:33
сурик и ахмет не сольют, они такие же подонки как и беня, но отличаются от него тем что реально любят футбол
0
0
MoriArti (Александрия)
22.09.2021 в 23:12
Как по мне судья провалил начало матча, отсюда вся нервозность и грубость. Шахта на фарте и технике загорелых,;Динамо- из за сырой погоды пацанам ноги повыкручивало в другую сторону ....А так хоть бегали обе команды...
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+1
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.09.2021 в 23:14
из за сырой погоды пацанам ноги повыкручивало в другую сторону (с) - ЭТАПЯТЬ!)))
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+4
-4
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
22.09.2021 в 23:14
Та то свадьба Кензёры боком вышла
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+3
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
22.09.2021 в 23:30
Ноги повыкручивала из за погоды ? Ха-ха-ха супер
+2
-1
osadob07 (жмеринка)
22.09.2021 в 23:11
Думаю, что киевляне возьмут верх с перевесом в один мяч, скорее всего, 2:1 и один из мячей забьет их универсал Денис Гармаш", - сказал Гецко.
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+4
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:15
))))))))
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+2
-2
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Aleksandr.t (Донецк)
22.09.2021 в 23:10
Боялся что будет унылое зрелище ввиду будущий игр ЛЧ, но получилась боевая игра за что командам спасибо. Шахтёр удивил, просто другая команда по сравнению с игрой в Тирасполе, вот что значит правильный настрой! Игра до 1 мяча, Супряга не смог, Траоре смог, дальше ДК пришлось открываться....
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+6
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:16
Я бы даже сказал раздвигаться)))))
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+4
-2
kukarekin (Одесса)
22.09.2021 в 23:10
Бавария - суркисята 7:0
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+3
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:16
Та ну? Десяток точно должны!
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+2
-1
Golfik25 (Киев)
22.09.2021 в 23:19
а на счёт Интер-кротомойка какой прогноз?)))
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+1
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
22.09.2021 в 23:22
это твоя самая влажная мечта в жизни?)
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+1
-3
VAO (Луганск)
22.09.2021 в 23:10
блин фанаты ДК только только по настоящему голову приподняли после последних игр ЛЧ а тут 3-0)
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+5
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:17
Это их уровень! Суровая правда!
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+2
-2
Spivakj (Кривой Рог)
22.09.2021 в 23:09
Если кто то считает и особенно в клубе шо этот кубок так себе ну проигрвли он не важен. Это риторика лузеров!
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+5
-2
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ua-football-2021 (Київ)
22.09.2021 в 23:12
Саме так казали кроти, коли цей СК програвали Совпадєніє? Да, совпадєніє.
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+2
-3
Spivakj (Кривой Рог)
22.09.2021 в 23:17
Пока я читаю сейчас тут такое .
+3
-2
pilips111 (Чернигов)
22.09.2021 в 23:09
Цыганков, гнида рыжая, по ночам спецом бил, сучонок бумеранг тебе вернётся
Ответить
+8
-6
pilips111 (Чернигов)
22.09.2021 в 23:09
По ногам
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+5
-3
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
22.09.2021 в 23:15
Я тоже был в шоке от фола на Матвиенко, сборники же
Ответить
+5
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:17
Гнилые эти голубые, подлые!
Ответить
+6
-3
avatar
ProstoFAN (Донецк)
22.09.2021 в 23:20
пративные
+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.09.2021 в 23:22
и голубые молчат за этот фол, а когда стёпа так въезжает хоть кому-нибудь - всё, красная и нии пётр!
Ответить
+5
-1
Vovan_Mh (Харьков)
22.09.2021 в 23:09
Как болельщику МХ, пофиг было на результат! Но страшно стало за сборную! Походу мы обречены!(((
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+6
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
22.09.2021 в 23:16
То же впечатление... Плюс очень мрачные перспективы в Лиге, что у одних, что у других. ...
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+2
-2
Камонплей
22.09.2021 в 23:08
Динамо добивалось переносу цього рофлотурніру з літа щоб відпочили збірники, а тепер чи то "було втомлене", чи то "злило спеціально/стратегічно". Логіка деяких професійних коментаторів не піддається аналізу з точки зору здорового глузду.
Ответить
+5
-1
Vovan_Mh (Харьков)
22.09.2021 в 23:10
Привет! Это твой канал на Ютубе?)
Ответить
+1
0
Камонплей
22.09.2021 в 23:16
Звичайно ні. Цей акк значно старший ніж той канал. Жодного стосунку до тої низькоякісної гемблінг-пропаганди не маю.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.09.2021 в 23:08
клоуны, которые "ванговали" "разгром" дупамой шахтёра, на первый-второй раскукарекайсь!
Ответить
+8
-8
Algrab (Костопiль)
22.09.2021 в 23:09
Головний клоун тут це ти! Забув за Шеріф?
Ответить
+5
-9
Golfik25 (Киев)
22.09.2021 в 23:11
будем болеть за Интер, не переживай. гниль сепарная из столицы ДНР тявкает
Ответить
+1
-8
avatar
odinvodin (Доброполье)
22.09.2021 в 23:12
И за Баварию соответственно
+9
-4
Golfik25 (Киев)
22.09.2021 в 23:16
болей, мне то плевать, за кого там предатели болеют из днр)) вы же уже себе клеймо поставили жители Донецка предатели.
+1
-7
avatar
alex.belogubko (одесса)
22.09.2021 в 23:06
как только увидел Бойко всё хана ДК--Мирча не угадал составом-играли очень слабо как будто боялись а ШД на голову выше
Ответить
+8
-2
pilips111 (Чернигов)
22.09.2021 в 23:11
На три головы выше
Ответить
+5
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
22.09.2021 в 23:06
даже с учетом как-бы-официального статуса матча - очень качественно отвозили лицом по газону! причем на стадионе ДК. Тем не менее, все это - не более чем разборки в песочнице имхо. Насколько кроты сделали выводы после шерифского позора, и насколько денама удерживает реноме чемпиона, способного играть и в Европе, покажут только Интер и Бавария
Ответить
+12
-2
Algrab (Костопiль)
22.09.2021 в 23:05
Дивний матч...шахтьор три рази вдарив, три попав, Динамо мало купу моментів- і все мимо...А взагалі, якось п.х.й на результат...Нехай трохи потішаться після згвалтування молдаванами...
Ответить
+5
-14
Zonder (Днепр)
22.09.2021 в 23:05
В Мюнхене будет избиение.
Ответить
+9
-3
avatar
simargl (Чернигов)
22.09.2021 в 23:06
Да, за Мюнхен страшно...
Ответить
+8
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
22.09.2021 в 23:21
за всех троих страшно
0
-2
Golfik25 (Киев)
22.09.2021 в 23:12
Думаешь Интер вынесет твой шахетр?
Ответить
+2
-3
aleks68
22.09.2021 в 23:15
переживай за своё динамо
+3
-4
Footballers (Умань)
22.09.2021 в 23:05
Де Дзербі зробив висновки і переграв тактично Динамо повністю.Дєд в шоці стояв...
Ответить
+11
-2
Зритель (Харьков)
22.09.2021 в 23:09
Шахтарю просто вдалося забити першим. Як Шерифу.
Ответить
+4
-2
Sunshine (Харьков)
22.09.2021 в 23:05
Шахтёр был сильнее, поздравляю с победой! И да, одноклеточные могут минусовать)
Ответить
+7
-6
Sunshine (Харьков)
22.09.2021 в 23:07
Нашлось таки животное) и даже не одно!
Ответить
+4
-5
аmg333 (Kyiv )
22.09.2021 в 23:05
ДК, мои мальчики!)) хороший заглот, так держать
Ответить
+7
-5
aleks68
22.09.2021 в 23:04
первый трофей ушёл.гецко-"динамо обыграет шахтёр и гармаш забьёт один мяч";севидов-"умение луческу подводить команду к важным матчам сыграет решающую роль".поздравляю виктора цыганкова с первым "трофеем"сезона.3 октября ждём продолжения банкета.
Ответить
+6
-4
Wertu098 (бамбас )
22.09.2021 в 23:06
Ты где чепушило пропадало ?? Зашивал пердак после Шерифа???
Ответить
+3
-12
Golfik25 (Киев)
22.09.2021 в 23:09
гниль, ты чего в реале сцыш увидется?
Ответить
+1
-5
aleks68
22.09.2021 в 23:14
петушня дырявая не гавкайте.
+5
-1
Wertu098 (бамбас )
22.09.2021 в 23:04
Почему не удалили исмаили ,он мог нанести серьезную травму Супряге??
Ответить
+5
-12
Algrab (Костопiль)
22.09.2021 в 23:06
Був би " расізм"..
Ответить
+2
-4
avatar
Lenovob590 (Львів)
22.09.2021 в 23:03
Где динамо? Где? Вітаю Шахтар!
Ответить
+13
-5
alktus (Хмельницкий)
22.09.2021 в 23:03
Шериф форевер
Ответить
+4
-19
alktus (Хмельницкий)
22.09.2021 в 23:05
да ладно, минусуете. с Шерифом надо было играть, лажуки.
+9
-2
avatar
simargl (Чернигов)
22.09.2021 в 23:08
Давай переживём Мюнхен... однотипные древние шутки уже не актуальны.
+6
-2
aleks68
22.09.2021 в 23:09
шериф своё ещё получит как и твоё динамо.вазелин выслать?помажешь себе одно место
+5
-4
Wertu098 (бамбас )
22.09.2021 в 23:03
Чемпион и На первом месте,а где чмохтьор???
Ответить
+7
-14
aleks68
22.09.2021 в 23:06
пока на первом месте и пока чемпион
+5
-5
aleks68
22.09.2021 в 23:10
сегодня чмокчешь ты по полной программе чмо
+3
-5
pilips111 (Чернигов)
22.09.2021 в 23:14
Временно
+2
-3
Golfik25 (Киев)
22.09.2021 в 23:04
этот кубок уже никому не нужен, даже эксперты на футболах заявили. Чисто ради мотивации кубок.
Ответить
+6
-8
aleks68
22.09.2021 в 23:06
началось
+5
-5
FC Energy (Новая Каховка)
22.09.2021 в 23:13
Динамо мотивация не нужна? Все и всех выиграли уже, можно отдыхать?
+3
-2
oleg.m.3972 (Харьков)
22.09.2021 в 23:13
Если он не нужен, что ж вы так радовались ему целый год ?
+2
-2
pilips111 (Чернигов)
22.09.2021 в 23:15
Так лига чемпионов тоже никому не нужна?
+3
-2
вежливый* (Буда)
22.09.2021 в 23:02
Ответить
+9
-4
Spivakj (Кривой Рог)
22.09.2021 в 23:02
Кто то увидел игру звёзд сборников я насчитал 7-8 человек и это основа практически и как пидраков с этими инвалидами будет выходить на второе место выиграв три последние игры? Никакие ! Куча брака, фолы и ПОЗОР!
Ответить
+9
-3
alktus (Хмельницкий)
22.09.2021 в 23:02
Да кому нахрен нужен данный трофей посредине сезона? Он был актуален как начало сезона пред первыми официальными матчами, как последняя проверка готовности к сезону. Пускай Де Дзерби гордится им. НАСРАТЬ.
Ответить
+2
-11
Vixi73 (Uzhgorod)
22.09.2021 в 23:04
Это ответ лузера...
Ответить
+6
-2
alktus (Хмельницкий)
22.09.2021 в 23:06
Шериф форевер
+1
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.09.2021 в 23:06
шериф или шефир? или шифер?
+1
-3
alktus (Хмельницкий)
22.09.2021 в 23:26
ой. тут нарисовалась цензура. так напишу так. конечно, ничья с Бенфикой это фигня по сравненю с проигрышем Шерифу. Шериф это же гранд по сравнению с той же Бенфикой. ;0 лямов на игроков потрачены не зря. лимит надо убиать однозначно, что бы смуглые парни могли гадиться дальше
+1
0
oleg.m.3972 (Харьков)
22.09.2021 в 23:10
Дак, а нахрена его Динамо перенесло ? Вместо него товарняки катало не для того ли, чтоб лучше подготовится ? Хитрожопость не прокатила...
Ответить
+2
-1
Wertu098 (бамбас )
22.09.2021 в 23:02
чмохтьор выиграл хоть что-то за два года,Но в ЧУ цыган накажет выскочку зебру
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+3
-14
aleks68
22.09.2021 в 23:11
пойди для начала подмойся чучело
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+2
-2
Fishing 555 (Rivne)
22.09.2021 в 23:02
Этот матч показал что Сурок тупица без усиленя Динамо дрянь.
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+4
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.09.2021 в 23:02
Вот это усрались, за океаном слышно.
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+11
-3
Wertu098 (бамбас )
22.09.2021 в 23:05
Бывает,но я уверен,что в ЧУ через неделю накажут даунецких педринь!! Пускай порадуются днари!
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+5
-7
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:09
)))))))) четыре точно уже хапнут
+2
-3
aleks68
22.09.2021 в 23:11
а пердак всё горит?
+2
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.09.2021 в 23:17
Wertu098 (бамбас ) Надеюсь так и будет.
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:02
Траоре не подвёл!!! Красава!!!
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+10
-5
pilips111 (Чернигов)
22.09.2021 в 23:01
Дно в очередной раз обосралось, Шахтёр указал этим недофутболистам место. Как детей обыграли, поиздевались в квадратик. Девочки опять проиграли). Нулевые. Представляю какой счёт будет с Баварией.
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+13
-11
Golfik25 (Киев)
22.09.2021 в 23:02
как там в кубке? Не стыдно от первой лиги вылететь?))
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+3
-8
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:04
Зачем о других, если есть очередь встречи?!)))
+1
-2
pilips111 (Чернигов)
22.09.2021 в 23:05
Посмотрим как дно с металистом сыграет. Думаю, будет то, что и сегодня.
+4
-3
Golfik25 (Киев)
22.09.2021 в 23:07
Ну посмотрим, во всяклм случае пока от первой лиги не сосут как вы)) в этом сезоне хоть в топ 10 зайдёте? В кубке пролёт аж в 1/16
+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
22.09.2021 в 23:12
Так не 3-0 )))) а сегодня можно посмотреть на киевских многомилионных мальчиков... слышал грохот , это цена на Супрягу и Цыганкова упала ))))
+3
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:03
Все так, даже добавить нечего))) Можно только динамовских сборников поздравить! Малиновский действительно в долю Шапаренко не падает!!!
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+4
-3
avatar
scorpius (Ck)
22.09.2021 в 23:01
Без вариантов. Кому было нужнее тот и выиграл. Пока Шахтер слишком нестабильный, посмотрим на более важные матчи, и с Динамо в том числе.
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+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:01
Супряга поднялся немножко в цене после этой игры???
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+4
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.09.2021 в 23:02
на полшишки
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+6
-5
truf (Odessa)
22.09.2021 в 23:22
На полшишки там кое-что другое было
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
22.09.2021 в 23:03
Ожидаю новую волну интересов, кто там на очереди? Наполи, Лацио, Интер?
Ответить
+5
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:05
Юве, поговаривают вместо Кришти хотят!
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.09.2021 в 23:06
бавария хочет, где-то читал
+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
22.09.2021 в 23:07
точно, Супряга в аренду в Юве уйдёт, бороться за место в вышке
+1
-1
pilips111 (Чернигов)
22.09.2021 в 23:07
И Цыганков тоже), звезда)
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+2
-1
Golfik25 (Киев)
22.09.2021 в 23:01
Играли на раслабоне, пофиг на слив, хоть Супрягу и Витинью дали практику нормальную. дызебри хоть порадуется, а то после Молдован яйца не мог найти.
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+3
-11
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scorpius (Ck)
22.09.2021 в 23:20
На расслабоне говоришь? Это те кто нервозил и желтых нахватался, бгггггггг
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+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
22.09.2021 в 23:00
Хороший матч. Смотрибельное шоу. Шахтер был на три гола сильней. Звезды ДК ничего не показали. Супряга, Цыганков, Мыколенко опять снизили себестоимость... Да уж, это не Колос раскатывать...
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+7
-4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:06
От беспомощности по ногам били, все что показали)))
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+2
-3
avatar
simargl (Чернигов)
22.09.2021 в 23:14
И Шапа опять хотел заплакать...)))
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.09.2021 в 23:20
шапа-плак))
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:42
Шплакаренко
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 23:00
Приятненько такое смотреть))) жаль четвёртый не забили(((
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+9
-3
avatar
Romerik (YNWA)
22.09.2021 в 23:00
Правильний результат для обох команд, з точки зору боротьби в єврокубках... Шахта підняла свою впевненість, а Динамо показало свої помарки, з якими Луческу розбереться. Вітаю з суперкубком Марлоса!!!
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+9
-2
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ua-football-2021 (Київ)
22.09.2021 в 22:59
Динамо сьогодні якесь не готове, не схоже на Луческу. Сидор втомлений, Шапаренко не готовий після мікротравми, супряга - це взагалі нуль на палочці... Вітаю адекватних кротів (Джойс) з перемогою. Бажаю успіхів в ЛЧ. Тим хто казав що цей кубок - це ніщо, вітаю - ви виграли ніщо
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+3
-2
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
22.09.2021 в 22:59
Та кому потрібні ці ваші трофеї, всякі супер-пупер кубки повигадували. В лізі чемпіонів грайте нормально. І одних і інших стосується.
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+4
-4
high_jack (Bucha)
22.09.2021 в 22:59
Комментатор вообще "беспристрастный". В компании с транслятором сделали несмотрибельный матч для болельщиков ДК.
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+4
-7
avatar
simargl (Чернигов)
22.09.2021 в 23:02
А не игроки ДК это сделали ??? А еще Пятов и Лосяра Траоре)))?
Ответить
+3
-5
high_jack (Bucha)
22.09.2021 в 23:21
Я про техническую сторону
0
0
KpaMapb (Краматорск)
22.09.2021 в 22:59
Луч слил СК чтобы Шахтер на расслабоне подходил к играм с Динамо в чемпионате
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+2
-4
FC Energy (Новая Каховка)
22.09.2021 в 22:58
Битвы не получилось, только ногам били друг друга, очень грубо играло Динамо.
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+4
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 22:59
Потому что немощные и подлые!
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+5
-5
Wertu098 (бамбас )
22.09.2021 в 23:01
Особенно исмаили,который чуть не снес голову Супряги
Ответить
+3
-8
avatar
simargl (Чернигов)
22.09.2021 в 23:04
Супряге??? Не гони , он своему Матвиенко чуть свет не выключил...
+5
-2
Vovan_Mh (Харьков)
22.09.2021 в 23:07
Да, Исмаили крепко дал! С одного удара двоих! И своего, и чужого!
0
0
Зритель (Харьков)
22.09.2021 в 22:58
Бразилия - Украина 3-0. кроме того, Динамо 3 матча подряд без голов с игры. Тенденция, однако.
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+6
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
22.09.2021 в 22:58
После молдаван уже неважно...
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+3
-6
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
22.09.2021 в 23:02
До сих пор не можешь простить дырявым 30 сентября 2010-го?
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+5
-4
avatar
odinvodin (Доброполье)
22.09.2021 в 22:58
Хорошая игра.Закономерная победа горняков
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+6
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.09.2021 в 22:57
с победой!
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+7
-6
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
22.09.2021 в 22:57
Хорошо же? Хорошо!
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+9
-4
rivnenskyi (Рівне)
22.09.2021 в 22:57
Циганков і Шапаренко спали увесь матч.
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+7
-4


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