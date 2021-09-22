Суперкубок Украины. Шахтер - Динамо 3:0. Де Дзерби может гордиться

Много разговоров было о целесообразности этого матча. Суперкубок – не что-то новое для Украины, но впервые в истории он проводился не в начале, а в разгар сезона. Для тех, кто в теме, было понятно, что у участников матча много куда более важных других забот. Даже президент одного из клубов говорил, что все карты раскрываться не будут. Однако тренера хотели победить. Для обоих тренеров сегодняшний матч был принципиальным вызовом.

О серьезности намерений Мирчи Луческу и Роберто Де Дзерби говорили стартовые составы. У "Динамо" в основе появился Николай Шапаренко, который пропустил последний поединок чемпионата и едва восстановился от повреждения. Разве на неважный матч тренер будет рисковать здоровьем ключевого футболиста? Удивило появление Влада Супряги на острие атаки. Ну и выход Дениса Бойко в рамке ворот бросался в глаза. Все же основной у "Динамо" сейчас – Георгий Бущан.

"Шахтер" вышел в максимально боевом составе – Педриньо, Марлон, Траоре. Возможно, неожиданным было отсутствие Манора Соломона, однако для лимита Де Дзерби нужны были Марлос и Тарас Степаненко в средней линии. Николай Матвиенко вышел в центре защиты, а Исмаили действовал слева. Однако планы итальянского тренера могли сломаться уже на первых минутах, когда Матвиенко в единоборстве разбили голову (свой же игрок – Исмаили). Сразу к разминке приступил Кривцов.

Начало действительно был огненным, но не в плане качества и остроты футбола, а в плане напряжения и борьбы. Когда же стартовые страсти улеглись, мы увидели командные наработки. После одной из таковых Буяльский сильным ударом со средней дистанции целил под перекладину (Пятов вытащил), а на противоположной стороне поля на ударной позиции оказался Траоре (у форварда был офсайд). Это уже что-то.

Грех не отметить Супрягу. Его прорыв по левому флангу, подбирание мяч под себя и сильный удар в ближнюю штангу напомнили общественности, что не стоит насмехаться над этим форвардом. В то же время Супряге еще нужно приобрести хладнокровие для голевого завершения не только очевидных, но и не очевидных эпизодов. В частности, таких, после которого забил Лассина Траоре. Марлон из глубины отдал на Додо, тот от линии ворот сумел выполнить навесную передачу в центр штрафной площади, Марлос в борьбе с Кендзерой сделал сбрасывание на партнера-нападающего (возможно, снаряд дошел до Траоре от защитника "Динамо"), а африканец умудрился послать мяч по дуге в дальний угол. Радовались "горняки" неистово. Видно было, что для них это очень важный матч.

Удивительно, но после этого остроты в первом тайме почти не было. Хотя темп игры был очень высок, напряжение не спадало. Мяч чуть больше держался у "Шахтера", но не настолько, чтобы говорить о явной игре вторым номером в исполнении "Динамо".

Можно было ожидать активности от "Динамо" и в начале второго тайма. Все же команда уступала в счете. Но мощнее начал "Шахтер". С удара в штангу в исполнении Степаненко (небольшой рикошет от Забарного). Когда "Динамо" ответило атакой с ударом Цыганкова, показалось, что будем свидетелями футбола на встречных курсах. Но дончане подготовили другой сюрприз: классическая быстрая контратака, Педриньо из глубины нашел передачей Исмаили, тот промчался по левому флангу и выкатил прострел параллельно линии ворот точно на ногу Траоре – это дубль и удвоенное преимущество "Шахтера".

Мирча Луческу выглядел озабоченным. Конечно, для него это не определяющий и не ключевой матч, но неприятно проигрывать бывшей команде. Да еще и проигрывать вот так - в одни ворота. Еще одна контратака "Шахтера" положила "динамовцев" на лопатки. Но разыгрывать дончане не стали - Патрик влепил издалека и снял паутину с "девятки" ворот Бойко.

Приятно, что обе команды не остановились после этого. "Динамо" стремилось забить хотя бы гол престижа, но кроме ударов Де Пены, Цыганкова и Гармаша вспомнить нечего. "Шахтер" быстро выбегал в контратаки и подтягивал большие силы на стандарты. А помните, как "горняки" играли против "Монако" в первом поединке, ведя в счете? На отбой, на удержание. Сегодня было несколько иначе. Де Дзерби не стоит на месте.

Это первый потерянный трофей Мирчи Луческу во главе "Динамо" в Украине и первое поражение киевлян в этом сезоне в официальном поединке. И едва ли не первый столь уверенный поединок "горняков" против достойного оппонента. Возможно, Де Дзерби нужен был пинок от "Шерифа", чтобы немного переосмыслить свой путь? По крайней мере, сегодняшним матчем и днем ​​можно гордиться – это история, это первый трофей в карьере молодого итальянского тренера. Но дальше нужно как минимум не сбавлять обороты.

Фото - UA-Футбол

Суперкубок Украины

Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле - Андрей Коваленко

"Шахтер" - "Динамо" 3:0

Голы: Лассина Траоре 30, Лассина Траоре 54, Алан Патрик 61

"Шахтер": Андрей Пятов, Додо, Марлон, Тарас Степаненко (Маркос Антонио 78), Майкон де Андраде, Марлос (Манор Соломон 67), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 78), Исмаили (Сергей Кривцов 67), Педриньо (Ефим Конопля 88)

"Динамо": Денис Бойко, Сергей Сидорчук (Александр Андриевский 66), Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Витиньо дос Сантос 70), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Владислав Супряга (Денис Гармаш 66), Томаш Кендзёра (Александр Караваев 66)

Предупреждения: Алан Патрик 39, Марлон 59, Сергей Кривцов 77, Педриньо 88 - Виталий Буяльский 42, Карлос Де Пена 43, Николай Шапаренко 63, Александр Сирота 71, Виктор Цыганков 79, Илья Забарный 90+1