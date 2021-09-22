Де Дзерби взял свой первый трофей в карьере

Донецкий Шахтер в матче за Суперкубок Украины обыграл Динамо, разгромил киевлян со счетом 3:0 .

Это первый трофей для итальянского тренера Шахтера Роберто Де Дзерби не только в Украине, но и в тренерской карьере.

Напомним, что тренер возглавил Шахтер летом этого года, оставив итальянский Сассуоло.