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Де Дзерби взял свой первый трофей в карьере
Первый трофей итальянского тренера
shakhtar.com
Донецкий Шахтер в матче за Суперкубок Украины
Это первый трофей для итальянского тренера Шахтера Роберто Де Дзерби не только в Украине, но и в тренерской карьере.
Напомним, что тренер возглавил Шахтер летом этого года, оставив итальянский Сассуоло.
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Комментарии (1)
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Wertu098 (бамбас )
22.09.2021 в 23:33
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