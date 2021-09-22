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Де Дзерби взял свой первый трофей в карьере

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Первый трофей итальянского тренера

Де Дзерби взял свой первый трофей в карьере

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер в матче за Суперкубок Украины обыграл Динамо, разгромил киевлян со счетом 3:0.

Это первый трофей для итальянского тренера Шахтера Роберто Де Дзерби не только в Украине, но и в тренерской карьере.

Напомним, что тренер возглавил Шахтер летом этого года, оставив итальянский Сассуоло.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (1)
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Wertu098 (бамбас )
22.09.2021 в 23:33
И последний
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