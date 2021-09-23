  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Суперкубок Украины
  4. Луческу: Поздравляю Шахтер с победой, но зачем столько агрессии и зла
В тренде
Суперкубок Украины
Суперкубок Украины

Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Поздравляю Шахтер с победой, но зачем столько агрессии и зла

Суперкубок Украины
(4 голосов)

Мнение главного тренера Динамо о матче за Суперкубок

Луческу: Поздравляю Шахтер с победой, но зачем столько агрессии и зла

Фото - Марія Шайк

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение в матче за Суперкубок Украины с "Шахтером" (0:3).

– Нечего комментировать. "Шахтер" был лучше. Была игра, которая могла и не состояться, потому что мы обладатели чемпионата и Кубка. Но они хотели добиться большего сегодня. Хоть и у нас были хорошие возможности в начале матча.

В такой игре один гол решает многое. Могли мы забить первый, тогда было бы по-другому. А так пропустили гол, сразу стало сложнее играть. Индивидуально хорошие игроки, индивидуальная техника, хорошие скорости. Они были индивидуально сильнее нас сегодня, в командных взаимодействиях.

Что мне не понравилось – атмосфера. Я так и не понял, почему выбегали на поле все со скамейки запасных. Почему так агрессивно все вели себя? Я это не могу понять. Зачем столько агрессии? Зачем столько зла? Выбегали на поле, на нашу территорию, когда праздновали гол. Поздравляю их с победой. Но есть моменты, которые мне не понравились.

Мы знали, как они будут играть. Я предупреждал игроков. Мы готовились хорошо к этому матчу. Пока выполняли, что я говорил, у нас было все хорошо, были и моменты у чужих ворот. Как только растеряли какие-то моменты, мы им дали почувствовать уверенность, они воплотили ее в забитый гол.

- За короткий промежуток времени во втором тайме пропустили дважды. Потеря концентрации?

– Тактические ошибки. Терять мяч в центре поля перед соперником. Как по мне, это был фол все-таки. Нас обвиняли, что мы давление оказываем на судей. Я смотрю по желтым карточкам, фолам, которые назначают в нашу сторону.

Считаю, каждый должен заниматься своими делами, говорить о своей команде и не распространяться на чужие команды. Мы не меняли судейские комнаты. Как по мне, это отсутствие фэйр-плей. Я их поздравляю. Хорошая команда, хорошо сыграли сегодня.

- Довольны ли вы игроками, которые вышли на замену?

– Они вышли при счете 0:3. Сложно что-то исправить, когда уже были допущены ошибки и проигрывали 0:3. Они что-то поменяли, потому что у нас было три момента, в которых могли забить, но было уже поздно.

- Через 11 дней матч в чемпионате. Он будет иным?

– Надеюсь, не будет этой агрессивной атмосферы, которая была сегодня. Этот праздник был испорчен агрессивным поведением. Давно не видел, чтобы было столько агрессии, чтобы выходили на поле люди со скамейки запасных. Это неуважение к нам как к футбольной команде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
timofey (донецк/украина)
23.09.2021 в 01:28
продажная цыганская гнида
Ответить
0
0
Геродот (Винница)
23.09.2021 в 01:24
Футбол - игра эмоциональная. Тренеры особо переживают. Эмоции иногда бьют через край. Сегодня Де Дзерби где-то тоже излишне был эмоционален, для него эта победа имела особый смысл, ведь на кону стояла возможность для него выиграть первый трофей в Украине. Но так переживают многие тренеры в Украине. Вспомните, сколько раз получали красные и желтые карточки Костышин, Максимов, Как постоянно бегает возле своей скамейки тренер Днепра--1 Йовичевич. Да и за рубежом немало таких примеров - Конте, Симеоне, Клопп и др. Ну и самому Луческу надо на себя оборотиться. Вспомнить, как он, размахивая руками, бросал шапку об газон, тренируя Шахтер, обвиняя судей в подсуживании Динамо, как выбегал на поле в прошлом сезоне на поле во время игры с Колосом, агрессивно предъявляя претензии судье Пасхалу, как не далее, чем в последней игре с Александрией орал и не раз на судью Кривушкина. Тот, к сожалению, наложил в штаны, смолчал, хотя Луческу вполне заслуживал отправиться на трибуну с красной карточкой. Так что прежде чем кого-то обвинять, надо на себя посмотреть. Что до грубости, то обе команды в тех или иных эпизодах ее демонстрировали, но при этом Динамо получило за такую игру 6 желтых карточек против 4 у Шахтера. Так кто больше грубил?
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
23.09.2021 в 01:12
Агрессию не заметил, радость - да, видел, но не агрессию. Дед, конечно, огорчен. Но несправедлив.
Ответить
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
23.09.2021 в 01:00
не ной, цыганочка)
Ответить
+1
-3
Fishing 555 (Rivne)
23.09.2021 в 01:06
А он и не ноет
Ответить
+1
-1
timofey (донецк/украина)
23.09.2021 в 01:24
да он всегда такой.виноваты судьи,виновата федерация.кто угодно.только не он.ныл в шахтёре,теперь ноет в динамо.никогда не умел проигрывать
0
0
Romb_DK (Київ)
23.09.2021 в 00:50
Може зробити простіше? З Донбаса погнали ахметовців бо вони не мають яєць і просто п.д@ри і гніди? Навіщо в Києві Палкін Ахметов і Срна? Всіх даунецьких в штрафні батальйони і хай собі повернуть Донбасс. Годі з цими лярвами панькатись
Ответить
+1
-5
Trztrqtr (Украина)
23.09.2021 в 01:18
К чему ты это написал? Ну иди загони кого-то в батальоны, кто мешает? Или когда на улицу выходишь шлейф псевдо-геройства сразу сходит? По сути: Мирча отличный тренер, но больно уж лукавый. Все он понимает-эти игры всегда были такими. Только когда он был по ту сторону барикад и результата, то помалкивал о зашкаливающих эмоциях.
Ответить
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
23.09.2021 в 01:22
хороший ответ. +++++
0
0
timofey (донецк/украина)
23.09.2021 в 01:27
полечи голову долб....б.чучело киевское.гриша суркис в опзж и что дальше?пктриот занюханный
Ответить
0
0
avatar
Dimonych (FCSD)
23.09.2021 в 00:21
у себя спроси, предатель чертов. С победой!
Ответить
+7
-7
FC Energy (Новая Каховка)
23.09.2021 в 00:18
Что бы Луческу сказал о Клопе, Конте или Симеоне? Те вообще заводные и громкие. Это футбол, эмоции. А многим не понравилась агрессия футболистов ДК, которые от бессилия шли в грубые стыки.
Ответить
+7
-8
oleg.m.3972 (Харьков)
23.09.2021 в 00:15
Интересно, если б счёт был бы в пользу Динамо, он тоже б осудил скамейку Динамо за агрессивное празднование ?
Ответить
+7
-8


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...