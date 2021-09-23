Де Дзерби: Рад за всех болельщиков из Донецка, которые не могут поддерживать команду физически

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Динамо" (3:0).

– Очень-очень рад сегодня. Особенно рад за команду, потому что в прошлом сезоне ничего не выиграли. Очень рад за клуб, президента, менеджера, которые поверили в меня. Очень рад за всех болельщиков из Донецка, которые не могут поддерживать команду физически. Но это первый шаг.

В субботу у нас очень-очень важный матч в чемпионате. Мы должны готовиться к этому матчу правильно, потому что наш менталитет должен быть таковым – нам никогда не достаточно. И даже после победы мы должны быть голодными. Мы сегодня выиграли и играли в очень хороший футбол.

- Было впечатление, будто "Шахтер" играл в финале еврокубка, судя по настрою.

– В футбол, конечно, можно играть ногами, но, во-первых, мы играем с умом и сердцем. Не существует большой команды без сердца. Думаю, мои ребята должны больше верить в себя, что они очень сильные. Они молодые. У них в прошлом сезоне не очень хорошо получилось. Но они все сильные футболисты.

- Что случилось с Матвиенко на старте матча и что он доиграл до конца. Это тоже характеризует его персональные качества, настрой команды?

– Матвиенко – грандиозный футболист. Я хочу видеть его всегда таковым, как сегодня вечером. Его игровые качества, его уровень очень высокий, особенно его характер. Когда шутил с ним, сказал, что в следующий раз я буду ломать ему голову.

- У вас была перепалка с Вукоевичем. О чем говорили? Почувствовали, что такое украинское классико?

– Если это тоже нужно добавить, мы тоже готовы.

- 11 дней – и снова матч с "Динамо". Он будет таким же?

– Нет, считаю, "Динамо" – очень сильная команда. Они – чемпионы прошло сезона. У них есть тренер, который выиграл очень много трофеев. Их тренер – мастер. Они купили новых хороших футболистов. Поэтому они фавориты.

Мы – "Шахтер", мы престижный клуб, очень престижная история. Мы все вместе должны показать, что здесь на правильном месте. Поэтому через 11 дней мы должны играть еще более мотивировано.