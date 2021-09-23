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Де Дзерби: Рад за всех болельщиков из Донецка, которые не могут поддерживать команду физически

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Первый трофей тренера

Де Дзерби: Рад за всех болельщиков из Донецка, которые не могут поддерживать команду физически

Фото: Milanreports / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Динамо" (3:0).

– Очень-очень рад сегодня. Особенно рад за команду, потому что в прошлом сезоне ничего не выиграли. Очень рад за клуб, президента, менеджера, которые поверили в меня. Очень рад за всех болельщиков из Донецка, которые не могут поддерживать команду физически. Но это первый шаг.

В субботу у нас очень-очень важный матч в чемпионате. Мы должны готовиться к этому матчу правильно, потому что наш менталитет должен быть таковым – нам никогда не достаточно. И даже после победы мы должны быть голодными. Мы сегодня выиграли и играли в очень хороший футбол.

- Было впечатление, будто "Шахтер" играл в финале еврокубка, судя по настрою.

– В футбол, конечно, можно играть ногами, но, во-первых, мы играем с умом и сердцем. Не существует большой команды без сердца. Думаю, мои ребята должны больше верить в себя, что они очень сильные. Они молодые. У них в прошлом сезоне не очень хорошо получилось. Но они все сильные футболисты.

- Что случилось с Матвиенко на старте матча и что он доиграл до конца. Это тоже характеризует его персональные качества, настрой команды?

– Матвиенко – грандиозный футболист. Я хочу видеть его всегда таковым, как сегодня вечером. Его игровые качества, его уровень очень высокий, особенно его характер. Когда шутил с ним, сказал, что в следующий раз я буду ломать ему голову.

- У вас была перепалка с Вукоевичем. О чем говорили? Почувствовали, что такое украинское классико?

– Если это тоже нужно добавить, мы тоже готовы.

- 11 дней – и снова матч с "Динамо". Он будет таким же?

– Нет, считаю, "Динамо" – очень сильная команда. Они – чемпионы прошло сезона. У них есть тренер, который выиграл очень много трофеев. Их тренер – мастер. Они купили новых хороших футболистов. Поэтому они фавориты.

Мы – "Шахтер", мы престижный клуб, очень престижная история. Мы все вместе должны показать, что здесь на правильном месте. Поэтому через 11 дней мы должны играть еще более мотивировано.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (7)
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zloyded (Киев)
23.09.2021 в 00:44
Цей ДеЗебра хоч розуміє, що каже? Йому не пояснили, що його "бос" і власник клубу причетний до того, що вболівальники не підтримують команду фізично і вона не грає на "Донбас Аені"?! То поясніть хтось йому!
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+3
0
Romb_DK (Київ)
23.09.2021 в 01:07
В Шахтарі швидко роблять з нормальних людей дебілів-зомбі. Їх треба по-швидше відправити на Донбас Хай беруть в руки автомати а не ляпають язиками
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0
0
timofey (донецк/украина)
23.09.2021 в 01:15
жаль что ты ......сам там никогда не был.поменьше тявкай идиот
0
0
avatar
Ардалион (землянин)
23.09.2021 в 00:29
Всё Дзерби, ты сепар.
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+2
-2
timofey (донецк/украина)
23.09.2021 в 00:43
что ты куришь?
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0
-1
Romb_DK (Київ)
23.09.2021 в 01:09
це Зебра з Палкіним накурився ідіотізма і великошахтарського шовінізма
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timofey (донецк/украина)
23.09.2021 в 01:20
как вы дебилы носитесь со свом динамо?цыган которого готовы были рвать на куски сделал вас чемпионами.
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