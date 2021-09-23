Степаненко: Это был больше чем матч. Мы выложились на полную

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал победу над "Динамо" (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

"Это был больше, чем матч. Мы выложились на полную.

Поздравляю всех болельщиков с победой. Спасибо за вашу верную поддержку всегда", — подписал фото Тарас после игры.