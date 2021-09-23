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Степаненко: Это был больше чем матч. Мы выложились на полную

Суперкубок Украины
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"Горняки" обыграли "Динамо" в матче за трофей

Степаненко: Это был больше чем матч. Мы выложились на полную

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал победу над "Динамо" (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

"Это был больше, чем матч. Мы выложились на полную.

Поздравляю всех болельщиков с победой. Спасибо за вашу верную поддержку всегда", — подписал фото Тарас после игры.

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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