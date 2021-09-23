Суперкубок Украины
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Степаненко: Это был больше чем матч. Мы выложились на полную
"Горняки" обыграли "Динамо" в матче за трофей
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал победу над "Динамо" (3:0) в матче за Суперкубок Украины.
"Это был больше, чем матч. Мы выложились на полную.
Поздравляю всех болельщиков с победой. Спасибо за вашу верную поддержку всегда", — подписал фото Тарас после игры.
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Источник:Instagram
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