Де Дзерби: Луческу в каждом матче прибавляет давления на арбитров

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над киевским "Динамо" (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

– Что вы сказали футболистам, что на поле была такая агрессивность?

– Я просто сказал, что мы "Шахтер", что наш клуб престижный, клуб, который многое выиграл. Однако в прошлом сезоне мы ничего не выиграли: чемпионом стало киевское "Динамо". В моей команде сильные футболисты, они должны больше верить в свои качества, добавить еще больше смелости, быть с характером. Если мы добавим, расстояние между нами и "Динамо" станет меньше. Сказал только это.

– С первых минут вы и ваш тренерский штаб были очень эмоциональны. Вы выбегали за границы тренерской зоны. Хотели таким образом передать энергию команде, зарядить и завести ее?

– У нас очень горячая кровь. Я считаю, чтобы хорошо играть в футбол, нужны не только ноги, а еще мозги и сердце. Не существует большой команды без сердца и мозгов, равно как не существует без этого и большого игрока. Я очень люблю работать над тактической, технической стороной, но если не добавлять правильных эмоций, ум и сердце, то тактика и техника не очень помогают.

– Тем, что вышел скоростной Супряга, Луческу хотел вас удивить? И удивил ли?

– Супряга – сильный футболист. И вообще "Динамо" – сильная команда. Они выиграли Суперкубок Украины три раза подряд, выиграли в прошлом сезоне чемпионат с 11 очками отрыва. У них есть Луческу – тренер, который в Украине выиграл больше всех. Для нас, молодых тренеров, Луческу – мастер. Неважно, кто играет, потому что у "Динамо" много сильных футболистов, плюс они приобрели хороших игроков на трансферном рынке.

– Вчера на пресс-конференции вы говорили, что "Динамо" и Мирча Луческу оказывают определенное давление на арбитров. Сейчас тоже было много эмоций, перепалок между скамейками запасных. Луческу сказал, что это определенное неуважение к "Динамо". Как вы можете это прокомментировать?

– Во-первых, я уважаю всех. Но если Луческу говорит, что у нас не было респекта, когда он на каждом матче добавляет давления на арбитров… Я моральные уроки не принимаю. Они – чемпионы. Выиграв чемпионат, они заслужили. Для меня Луческу – маэстро. Но моральные уроки, как нужно вести себя на поле, я не принимаю. "Динамо" – это важный клуб, но важный клуб и "Шахтер". И я никогда не добавляю давления на арбитров, никогда! Однако мне не нравится, если остальные думают, что я дурак.

– Поздравляем с первым трофеем в Украине. Вы прошли боевое крещение – это ваше первое украинское классико. Какие впечатления? И правильно ли будет сказать, что опытные игроки, как Степаненко или Марлос, сделали игру?

– Конечно, они помогли выиграть. У нас в "Шахтере" сейчас есть деликатный момент. Украинские футболисты для нас очень важны. И есть две группы: те, что постарше, и много очень молодых, еще не готовых на сто процентов. А между ними только Матвиенко. И мы должны стараться дать шансы всем сильным молодым футболистам. Бондарь, Конопля, Корниенко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сикан… Должны дать им время прогрессировать, и также иногда принимать их ошибки. Чтобы через два-три сезона они были на том же уровне, что Цыганков, Забарный, Шапаренко сейчас у "Динамо". Сегодня нам еще везет, что у нас есть Пятов, Степаненко, Кривцов и Марлос. Возможно, через некоторое время повезет, что вернется Жуниор Мораес. Пока у нас есть такие футболисты с опытом, нам выгодно, чтобы они показывали путь.

– "Динамо" острее начало первый тайм, создало несколько опасных моментов у ваших ворот. За счет чего уже во время игры вам удалось переломить ее ход и вывести в свою пользу?

– "Динамо" создает голевые шансы, потому что у них сильная команда, но у нас тоже была хорошая возможность забить – у Траоре. Сложности особенно появились, когда у Матвиенко были проблемы и он постоянно уходил с поля. В тот момент мы потеряли нашу организацию и не могли прессинговать жестко, как потом это делали на протяжении всего матча. Конечно, сильная команда создала сложности, но не более", - подытожил Де Дзерби.