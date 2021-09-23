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Пятов: Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой

Суперкубок Украины
(2 голосов)

"Горняки" сравнялись с "Динамо" по количеству выигранных Суперкубков

Пятов: Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов поделился эмоциями после победы над киевским "Динамо" (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

"Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой.

Команда, болельщики, всех с победой", - написал Пятов после игры.

Отметим, в нынешнем сезоне 37-летний голкипер принял участие в семи матчах "Шахтера", где пропустил пять голов и четыре раза отстоял на ноль.

Добавим также, что благодаря этой победе "горняки" в девятый раз стали обладателем Суперкубка Украины и сравнялись с "Динамо" по количеству выигранных этих трофеев.

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В статье: Андрей Пятов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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