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Пятов: Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой
"Горняки" сравнялись с "Динамо" по количеству выигранных Суперкубков
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов поделился эмоциями после победы над киевским "Динамо" (3:0) в матче за Суперкубок Украины.
"Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой.
Команда, болельщики, всех с победой", - написал Пятов после игры.
Отметим, в нынешнем сезоне 37-летний голкипер принял участие в семи матчах "Шахтера", где пропустил пять голов и четыре раза отстоял на ноль.
Добавим также, что благодаря этой победе "горняки" в девятый раз стали обладателем Суперкубка Украины и сравнялись с "Динамо" по количеству выигранных этих трофеев.
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