Пятов: Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов поделился эмоциями после победы над киевским "Динамо" (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

"Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой. Команда, болельщики, всех с победой", - написал Пятов после игры.

Отметим, в нынешнем сезоне 37-летний голкипер принял участие в семи матчах "Шахтера", где пропустил пять голов и четыре раза отстоял на ноль.

Добавим также, что благодаря этой победе "горняки" в девятый раз стали обладателем Суперкубка Украины и сравнялись с "Динамо" по количеству выигранных этих трофеев.