Ступар о судействе матча Шахтер - Динамо: Арбитр не мешал игре. Футболисты поняли, что ему можно доверять

Кроме качественной игры в матче за Суперкубок Украины, стоит отмечать также качественное судейство арбитра Андрея Коваленко. Судейский эксперт Мирослав Ступар говорит о том, что это заявка от молодого рефери на большое профессиональное будущее. Есть хороший старт карьеры, что поспособствует дальнейшей психологической уверенности. Также после этого матча Андрей Коваленко должен чаще получать назначения на топ-поединки Украины.

- Это был серьезный экзамен для Коваленко, но не было видно, что он волнуется. Проявил хладнокровие и рассудительность, которых часто не хватает другим украинским рефери. А представьте, если бы на этом матче работала Екатерина Монзуль – сколько было бы лишних разговоров. Коваленко держал линию уверенности и взвешенности, что дало результат. Не мешал игре, - сказал Мирослав Ступар.

- В начале матча у футболистов обеих команд было немало эмоций. Но Коваленко грамотно применял не только дисциплинарные санкции, но и превентивные методы. В конце концов, футболисты поняли, что судье можно доверять и успокоились. Далее уже был футбол.

Мирослав Ступар отметил незначительные ошибки арбитра, которые не повлияли на ход матча.

- На 3-й минуте Исмаили сыграл опасно, но врезал не Супряге, а Матвиенко. Вместо спорного мяча, который назначил Коваленко, нужно было дать свободный удар в пользу "Динамо". Также не выдержал принцип преимущества в моменте фола против Педриньо. Ну и желтая карточка Буяльскому не обязательна. Но это не помешало игре. Главное – что Коваленко был уверен в себе и последователен. Много желтых – но много фолов. Почти все предупреждения вынесены справедливо, - резюмировал Мирослав Иванович.

Отметим, что в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:0. Этот трофей стал первым в тренерской карьере Роберто Де Дзерби.