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Герой футбольного дня. Николай Матвиенко

Суперкубок Украины
(5 голосов)

Практически безошибочная игра в защите для Шахтера - уже достижение

Герой футбольного дня. Николай Матвиенко

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Лучшим игроком "Шахтера" по оценкам InStat стал Алан Патрик. Второй самый полезный игрок – Лассина Траоре. Только третьим стал Николай Матвиенко, хотя показатель в более чем триста баллов для защитника уже успех. Особенно на фоне той игры в защите, которую "горняки" демонстрировали на протяжении предыдущих матчей сезона.

Проблемы были с первого дня пребывания здесь Роберто Де Дзерби. И пика они достигли в матче Лиги чемпионов против "Шерифа", когда прямым виновником одного из голов стал Николай Матвиенко. Понемногу из кандидата на переход в АПЛ Николай превратился в игрока, от которого ожидают проблем даже в матчах с середняками украинского футбола. Но вчера защитник сборной Украины появился в своем лучшем свете.

Герой футбольного дня. Николай Матвиенко - изображение 1

Он практически не работал на атаку. Однако не ошибался на своей половине поля – и это самое главное. Стал вторым игроком матча по количеству выполненных передач – 81 (точность – 93 процента). С двенадцатью единоборствами является одним из самых полезных игроков матча по показателю интегрированности в борьбу – чаще Матвиенко в единоборства вступали только Влад Супряга из "Динамо" и Педриньо из "Шахтера". Но у Матвиенко самый высокий процент успешности единоборств – 75.

Очень хорошо для "Шахтера", что его не пришлось менять уже на старте поединка после столкновения с Исмаили. Сергей Кривцов, который готовился тогда для выхода на замену, вряд ли сумел бы сыграть безошибочно и эффективно. Матвиенко проявил характер, чем очень порадовал Роберто Де Дзерби.

Главное, чтобы в тренерских шутках о разбитой голове не оказалось ни доли правды.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.09.2021 в 12:46
Красава!
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+4
-1
xapyga (Запорожье)
23.09.2021 в 12:39
Жаль не написали какой процент успешных единоборств у Супряги, до 10% хоть дотянул?
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+2
-3
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
23.09.2021 в 12:57
31 відсоток за статистикою InStat
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+2
0
ZNAK_VOPROSA
23.09.2021 в 12:38
Удачи в предстоящих играх и быстрого выздоровления!
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+5
-1


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