Герой футбольного дня. Николай Матвиенко

Лучшим игроком "Шахтера" по оценкам InStat стал Алан Патрик. Второй самый полезный игрок – Лассина Траоре. Только третьим стал Николай Матвиенко, хотя показатель в более чем триста баллов для защитника уже успех. Особенно на фоне той игры в защите, которую "горняки" демонстрировали на протяжении предыдущих матчей сезона.

Проблемы были с первого дня пребывания здесь Роберто Де Дзерби. И пика они достигли в матче Лиги чемпионов против "Шерифа", когда прямым виновником одного из голов стал Николай Матвиенко. Понемногу из кандидата на переход в АПЛ Николай превратился в игрока, от которого ожидают проблем даже в матчах с середняками украинского футбола. Но вчера защитник сборной Украины появился в своем лучшем свете.

Он практически не работал на атаку. Однако не ошибался на своей половине поля – и это самое главное. Стал вторым игроком матча по количеству выполненных передач – 81 (точность – 93 процента). С двенадцатью единоборствами является одним из самых полезных игроков матча по показателю интегрированности в борьбу – чаще Матвиенко в единоборства вступали только Влад Супряга из "Динамо" и Педриньо из "Шахтера". Но у Матвиенко самый высокий процент успешности единоборств – 75.

Очень хорошо для "Шахтера", что его не пришлось менять уже на старте поединка после столкновения с Исмаили. Сергей Кривцов, который готовился тогда для выхода на замену, вряд ли сумел бы сыграть безошибочно и эффективно. Матвиенко проявил характер, чем очень порадовал Роберто Де Дзерби.

Главное, чтобы в тренерских шутках о разбитой голове не оказалось ни доли правды.