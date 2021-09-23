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"Это был наш день". Автор дубля в ворота Динамо дал свой комментарий
Лассина Траоре доволен результатом в матче за Суперкубок
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре поделился эмоциями после победы над "Динамо" (3:0) в матче за Суперкубок Украины. Отметим, что 20-летний футболист стал автором дубля в ворота киевлян.
– Лассина, с победой! У тебя была особенная мотивация на поле. А что тренер сказал перед матчем и удалось ли сделать все то, о чем он говорил?
– Спасибо за поздравления. Поздравляю и вас, а также всех болельщиков "Шахтера"! Отличная игра, мы были мотивированы уже до начала недели, плюс знали, что будет тяжелый матч, поскольку с "Динамо" всегда непросто. Я смотрел много прошлых встреч, и все они были похожи на битвы двух великих клубов, потому я был готов. Нам удалось победить, и я очень счастлив!
– Два твоих гола являются результатом отточенных в процессе тренировок стандартов?
– Да, это командные голы. Если посмотреть на второй, например, то видно, что это отличная комбинация с помощью Исмаили, также помог Педриньо. Я очень рад.
– Матчи с "Динамо" всегда особенно важны. Что можешь сказать об этом?
– Да, с киевлянами всегда непросто. Скоро мы будем встречаться с ними снова. Интенсивность борьбы с "Динамо" высока, как и боевой дух. Мы должны всегда быть подготовлены. Но это был наш день.
– Насколько важно для тебя было победить и завоевать первый трофей сезона?
– Первый титул придаст нам уверенности и гордости. Мы заслужили, поскольку много тренировались с начала сезона. Это отличный подарок для всей команды и персонала, теперь нужно сфокусироваться на следующей игре", - сказал Траоре.
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