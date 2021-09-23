Палкин: Приятно выигрывать у Динамо со счетом, который снимает все вопросы

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о победе над киевским "Динамо" (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

– Всегда приятно выигрывать у "Динамо" (Киев), особенно с таким счетом – 3:0, который, по большому счету, снимает все вопросы, кто был сильнее на поле. Если посмотреть на качество голов, особенно на второй, то это, я считаю, футбольная хрестоматия. Футболисты нашей Академии, да и других, могут изучать, каким образом забивать шикарные голы.

Матч прошел на очень хорошем уровне с точки зрения игры нашей команды, забивали очень красивые мячи. Последний гол тоже шикарный, когда Алан Патрик принял такое серьезное решение и реализовал его. Как минимум 70 минут мы провели на топ-уровне. Это одна из лучших игр в сезоне.

– Можно сказать, что Роберто Де Дзерби тактически переиграл Мирчу Луческу?

– Футбол, в который играет Де Дзерби, не направлен особо на соперника. Он гнет свою линию, свою тактику, независимо от того, какой перед ним соперник. Если у команды получается выполнять все то, что он запланировал на поле, то фактически ни одна команда, включая "Динамо" (Киев), не устоит. Ребята выполнили все, что тренировали, что изучали, что тренерский штаб пытался до них донести. Игра очень понравилась, ребята молодцы.

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– У Роберто Де Дзерби первый трофей в "Шахтере", у "Шахтера" – первый трофей в сезоне. Насколько он был важен?

– С точки зрения психологии это вообще очень важный день. Де Дзерби – молодой тренер, и для него было важно завоевать трофей, особенно в поединке с "Динамо". И для команды это был очень важный шаг – получить серьезную уверенность. У нас много молодых ребят – они тоже окрепнут, выигрывая с таким счетом, понимают, что многого могут добиться. Но и есть куда развиваться. Впереди еще много работы. С каждым днем мы будем становиться сильнее и сильнее.

– "Шахтер" не выигрывал Суперкубок три года. Эту победу можно посвятить болельщикам, которые ждали трофей?

– Естественно. Каждая наша победа посвящается нашим болельщикам! Мы ехали в лифте с Жозе Боту, он говорит: "Я уже четыре раза пытаюсь выиграть Суперкубок – никак не получается". Я ему ответил: "Сегодня, я думаю, у тебя будет праздник". Праздник не только у наших болельщиков, но и у Жозе Боту. Я всех поздравляю: президента клуба, тренерский штаб, сотрудников клуба, болельщиков. Отличный день", - сказал Палкин.