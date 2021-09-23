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Луческу не прошел коридор почета, организованный Шахтером
Киевляне проиграли со счетом 3:0
Фото: ФК Динамо Киев
Футболисты донецкого "Шахтера" после победы над "Динамо" (3:0) в Суперкубке и перед своим награждением стали в традиционный коридор, через который должны были пройти игроки и тренеры киевского клуба.
Однако наставник киевлян Мирча Луческу через него не прошел. В этот момент 76-летний специалист со своим тренерским штабом смотрел на это со стороны. Только после того, как футболисты забрали награды, Луческу и его помощники подошли сразу к пьедесталу получить медали.
Напомним, после матча Мирча Луческу обвинил "Шахтер" в агрессии и неуважении к "Динамо".
Видео: Tribuna
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