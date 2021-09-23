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Луческу не прошел коридор почета, организованный Шахтером

Суперкубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Киевляне проиграли со счетом 3:0

Луческу не прошел коридор почета, организованный Шахтером

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Футболисты донецкого "Шахтера" после победы над "Динамо" (3:0) в Суперкубке и перед своим награждением стали в традиционный коридор, через который должны были пройти игроки и тренеры киевского клуба.

Однако наставник киевлян Мирча Луческу через него не прошел. В этот момент 76-летний специалист со своим тренерским штабом смотрел на это со стороны. Только после того, как футболисты забрали награды, Луческу и его помощники подошли сразу к пьедесталу получить медали.

Напомним, после матча Мирча Луческу обвинил "Шахтер" в агрессии и неуважении к "Динамо".

Видео: Tribuna

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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uа-football-2021 (Київ)
23.09.2021 в 14:33
Циган і в Києві циган. Мало нам Медведчука з його ОПЗЖ, так тепер ще і ахметівський тренер
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0
-1
Матч Футболович
23.09.2021 в 13:51
Никогда не говорю о Луческу плохо, в знак уважения его длинной карьеры и достижений в Шахтёре, но откровенно говоря свой "коридор пошани" он подзакрыл ещё в тот момент когда переметнулся в стан дырявых... хоть и цыганская ментальность, но в душЕ он понимал на что идёт... вчера просто на всё это наложились не супер эмоции, после влёта в одну калитку 0:3... с самокритикой у Мирчи всегда были проблемы, просто ещё один эпизод характеризующий его, о котором мы и так знали.
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+2
-4
Orest_ua (Kyiv)
23.09.2021 в 14:53
Как же у кротомразей горит
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+1
0
Соколов (Никополь)
23.09.2021 в 13:47
Правильно сделал
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+2
-3


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