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Определился лучший игрок матча Шахтер – Динамо по версии InStat

Суперкубок Украины
(2 голосов)

Статистический ресурс подвел итоги противостояния

Определился лучший игрок матча Шахтер – Динамо по версии InStat

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Статистический портал InStat назвал лучших и худших футболистов по итогам матча за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" (3:0).

Самым полезным игроком стал бразильский полузащитник "горняков" Алан Патрик. По индексу InStat он набрал 333 балла. В этой встрече Патрик отметился голом. В составе "Шахтера" еще два футболиста набрали больше 300 баллов – Лассина Траоре (312) и Николай Матвиенко (302).

Полузащитник Тарас Степаненко набрал 260 баллов и стал худшим среди футболистов донецкой команды, вышедших в старте.

Лучшим среди игроков "Динамо" был Карлос де Пена с 262 баллами. В топ-3 также Сергей Сидорчук (249) и Виталий Буяльский (246). В составе "Динамо" худшим был Денис Бойко, у него 187 баллов.

Баллы InStat в матче за Суперкубок:

"Шахтер": Пятов (289) – Исмаили (296), Марлон (288), Матвиенко (302), Додо (278) – Степаненко (260), Майкон (284) – Марлос (266), Патрик (333), Педриньо (279) – Траоре (312).

Вышедшие на замену: Соломон (256), Маркос Антонио (248), Кривцов (224).

"Динамо": Бойко (187) – Миколенко (238), Сирота (221), Забарный (225), Кендзера (237) – Сидорчук (249), Шапаренко (234), Буяльский (246) – де Пена (262), Цыганков (214) – Супряга (200).

Вышедшие на замену: Караваев (239), Витиньо (207), Андриевский (205), Гармаш (188).

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В статье: Алан Патрик Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tribuna

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