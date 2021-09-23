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Сабо: Самое главное - Шахтер сыграл в обороне очень хорошо
Мнение эксперта про матч за Суперкубок Украины
Фото: Footballua.tv
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Йожеф Сабо прокомментировал победу "Шахтера" над киевлянами в матче за Суперкубок Украины (3:0).
"Я получил полное удовольствие, потому что игра была открытой. Игра приличная, было много нормальной борьбы. В начале игры у динамовцев было преимущество. Но самое главное - "Шахтер" сыграл в обороне очень хорошо.
В начале игры они не разобрались, но потом у динамовцев не было ни одного момента. Уже "Шахтер" имел преимущество, были моменты. Когда "Шахтер" забил мяч, то динамовцы начали открываться. Естественно, мы думали, что будет и 2, и 3 гола. Я думал, будет и 4, и 5 мяч. Ведь динамовцы раскрылись.
Мои поздравления. "Шахтер" выглядел целостной командой", - сказал Сабо.
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