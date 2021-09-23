Эксперт - о матче за Суперкубок: 60 минут это был уровень Лиги чемпионов

Бывший полузащитник, а сейчас эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Сергей Морозов прокомментировал победу "Шахтера" над "Динамо" в матче за Суперкубок Украины (3:0).

"Матч удался со всех сторон. Я думаю, что минут 60 это был уровень Лиги чемпионов. Эмоций было очень много, но это связано с тем, что начало матча было несколько неожиданным с точки зрения травмы Матвиенко.

В дальнейшем арбитру было сложно держать матч в своих рамках. Нервная получилась игра, особенно в первом тайме. С точки зрения результата, игра держалась до счета 2:0. Как только второй мяч динамовцы пропустили, они морально смирились с поражением.

Шахтер сыграл надежно в обороне, забили три мяча. Голы - хоть на подбор, как по учебнику, особенно мяч Патрика и второй контратакующий, который завершил Траоре", - сказал Морозов.