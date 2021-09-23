Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эксперт - о матче за Суперкубок: 60 минут это был уровень Лиги чемпионов
Сергей Морозов высказался о матче за Суперкубок
footballua.tv
Бывший полузащитник, а сейчас эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Сергей Морозов прокомментировал
"Матч удался со всех сторон. Я думаю, что минут 60 это был уровень Лиги чемпионов. Эмоций было очень много, но это связано с тем, что начало матча было несколько неожиданным с точки зрения травмы Матвиенко.
В дальнейшем арбитру было сложно держать матч в своих рамках. Нервная получилась игра, особенно в первом тайме. С точки зрения результата, игра держалась до счета 2:0. Как только второй мяч динамовцы пропустили, они морально смирились с поражением.
Шахтер сыграл надежно в обороне, забили три мяча. Голы - хоть на подбор, как по учебнику, особенно мяч Патрика и второй контратакующий, который завершил Траоре", - сказал Морозов.
Популярное сейчас
- Луческу не прошел коридор почета, организованный Шахтером
- Луческу назвал двух игроков Динамо, которых не хватало в матче с Шахтером
- Караваев: Шахтер полностью переиграл нас
- Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок Украины
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО