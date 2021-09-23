Разгром слабо мотивированного Динамо не сумел скрыть слабости Шахтера в атаке. Аудиомнение #115

Обсуждаем поединок между "Шахтером" и "Динамо". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Футбол не терпит сослагательного наклонения, но не пробей Супряга в штангу – что делал бы "Шахтер" в своих позиционных наступлениях? Говорим об отличной работе обороны "горняков" на фоне киевлян, провалах защиты "Динамо", мотивации команд на поединок в целом и качестве арбитража. Эмоции Де Дзерби, подход к делу от Луческу – еще больше мыслей внутри подкаста.