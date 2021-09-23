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Сопко: Луческу лукавит и пытается увести внимание от поражения Динамо

Суперкубок Украины
(6 голосов)

Луческу - известный дипломат

Сопко: Луческу лукавит и пытается увести внимание от поражения Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Александр Сопко объяснил причины отказа Мирчи Луческу идти по коридору почета от "Шахтера" после матча за Суперкубок и комментарий румынского тренера о поведении "горняков".

"Если посмотреть, как себя ведет любая лавочка запасных в команде, которую возглавляет Луческу, то ли она была когда-то в "Шахтере", то ли в другой команде, она была точно такой же. Тренер лукавит и пытается увести внимание общественности в сторону. В своем интервью он ведь ничего не сказал по игре, почему проиграна игра и где были допущены ошибки. Он как опытный дипломат умеет много и красиво говорить. Это не всегда именно то, чего ждут от него. Когда ему задают вопросы, он очень грамотно и ювелирно говорит, но на вопрос не отвечает. Как у дипломатов: язык нам дан для того, чтобы скрывать свои мысли.

Почему Луческу отказался идти по коридору почета? Это все тянется из истории его ухода из "Шахтера" и прихода в "Динамо". Слишком много вокруг этого придуманного. Лучше у него самого спросить, почему так произошло. Но я уверен, что он правды не скажет, найдет что ответить. Кто-то его поддерживает, есть много болельщиков, которые осудят его поступок. Но было видно, что к футболистам "Шахтера" у него все равно осталось дружеское отношение. Не думаю, что он забыл эти 12 лет, которые провел в Донецке. Они снятся ему по ночам и он вспоминает этот период во время таких игр. С возрастом у человека появляется дополнительная сентиментальность, чувствительность и его состояние было не таким идеальным, чтобы спокойно отреагировать на это поражение", - сказал Сопко.

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В статье: Александр Сопко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Lev Divanov (Medovemesto)
23.09.2021 в 21:10
Лизнул
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+2
0
Serg02 (Одесса)
23.09.2021 в 21:09
Выиграли одну игру и у троллей крышу снесло)))
Ответить
+2
-3
Fishing 555 (Rivne)
23.09.2021 в 20:33
А что он сделает? Укронизированное Сурка Динамо мусор перед бразилованой шахтой!
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+2
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.09.2021 в 20:09
Та с ним все уже и так понятно! Пару крупных влетов подряд и сбежит с поста!
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+2
-5
Fishing 555 (Rivne)
23.09.2021 в 20:45
Ну и кто следующий? Шевченко? Так он уже сборную тренировал. И что? Динамо нужно усиление тот хлам который они имеют ноль.
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+1
-4


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