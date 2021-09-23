Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сопко: Луческу лукавит и пытается увести внимание от поражения Динамо
Луческу - известный дипломат
fcdynamo.kiev.ua
Экс-игрок "
"Если посмотреть, как себя ведет любая лавочка запасных в команде, которую возглавляет Луческу, то ли она была когда-то в "Шахтере", то ли в другой команде, она была точно такой же. Тренер лукавит и пытается увести внимание общественности в сторону. В своем интервью он ведь ничего не сказал по игре, почему проиграна игра и где были допущены ошибки. Он как опытный дипломат умеет много и красиво говорить. Это не всегда именно то, чего ждут от него. Когда ему задают вопросы, он очень грамотно и ювелирно говорит, но на вопрос не отвечает. Как у дипломатов: язык нам дан для того, чтобы скрывать свои мысли.
Почему Луческу отказался идти по коридору почета? Это все тянется из истории его ухода из "Шахтера" и прихода в "Динамо". Слишком много вокруг этого придуманного. Лучше у него самого спросить, почему так произошло. Но я уверен, что он правды не скажет, найдет что ответить. Кто-то его поддерживает, есть много болельщиков, которые осудят его поступок. Но было видно, что к футболистам "Шахтера" у него все равно осталось дружеское отношение. Не думаю, что он забыл эти 12 лет, которые провел в Донецке. Они снятся ему по ночам и он вспоминает этот период во время таких игр. С возрастом у человека появляется дополнительная сентиментальность, чувствительность и его состояние было не таким идеальным, чтобы спокойно отреагировать на это поражение", - сказал Сопко.
Популярное сейчас
- Игроки сборной не поддерживают Малиновского в ситуации с Петраковым - источник
- Тебя будут любить девушки, но отказывайся от походов в клуб. Милевский написал письмо юному себе
- Луческу назвал двух игроков Динамо, которых не хватало в матче с Шахтером
- Битва за Суперкубок. Шахтер - Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО