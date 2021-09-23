Алан Патрик: Это очень красивая победа

Полузащитник "Шахтера" и автор третьего гола в матче за Суперкубок с "Динамо" (3:0) Алан Патрик прокомментировал победу и рассказал, кому она посвящена.

– Поздравляем с победой! Это первый трофей команды в сезоне, какие эмоции испытываешь, что скажешь о матче?

– Спасибо за поздравления! Мы тщательно готовились к этой игре. Думаю, команда была готова как ментально, так и в остальных аспектах, что мы и смогли продемонстрировать на поле. После матча получили награды, и я могу только поздравить "Шахтер": всех игроков, тренерский штаб и наших сотрудников. Все отлично подготовились, и мы заслужили этот титул.

– На поле у всех была огромная самоотдача, болельщики увидели шахтерский характер.

– Да. Повторюсь, мы хорошо подготовились физически, чтобы показать такой темп, также ментально мы были очень сильны. Нам удалось продемонстрировать свою игру. Забитые мячи, конечно же, были отработанными моментами. Все получилось, и это очень красивая победа.

– Твой гол стал третьим в матче. Что за невероятный проход через все поле?

– Это момент, когда я получил мяч и почувствовал, что нужно принять верное решение. Благодаря точному удару смог закрыть матч цифрой три.

– Спустя три года "Шахтер" вновь выигрывает Суперкубок. Можем посвятить эту победу болельщикам?

– Вне всяких сомнений. Действительно, три года Суперкубок не был наш, и, конечно же, мы посвящаем победу нашим болельщикам, нашему президенту, который недавно отмечал день рождения. Думаю, это очень счастливый момент!