Маркевич: Игроки Динамо неприятно удивили тем, что проиграли большинство единоборств

Экс-глава комитета национальных сборных Украины, заслуженный тренер страны Мирон Маркевич прокомментировал победу "Шахтера" над "Динамо" в матче за Суперкубок Украины (3:0) .

"Это была лучшая игра "Шахтера" под руководством Роберто Де Дзерби. Прежде всего, благодаря присутствию на поле Тараса Степаненко "горняки" качественно сыграли в отборе. Во-вторых, "горняки" не тратили драгоценное время на перепасовки, стараясь проводить быстрые, массированные атаки, к чему киевляне оказались не готовы.

"Шахтер" превзошел "Динамо" в мотивации, хотя именно этим славятся больше именно киевляне. Особенно это было заметно в играх с "Шахтером". Подопечные Мирчи Луческу, в отличии от горняков, не преуспели в реализации своих голевых моментов. Хотя, используй шансы в начале игры, для киевлян все могло сложится по-другому. Также динамовцы неприятно удивили тем, что проиграли большинство единоборств. Поэтому им надо серьезно поработать над устранением ошибок, поскольку уже вскоре им предстоит сразиться с "Шахтером", только уже в матче чемпионата УПЛ", - сказал Маркевич.