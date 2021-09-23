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Маркевич: Игроки Динамо неприятно удивили тем, что проиграли большинство единоборств

Суперкубок Украины
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Мнение Мирона Богдановича о матче за Суперкубок

Маркевич: Игроки Динамо неприятно удивили тем, что проиграли большинство единоборств

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Экс-глава комитета национальных сборных Украины, заслуженный тренер страны Мирон Маркевич прокомментировал победу "Шахтера" над "Динамо" в матче за Суперкубок Украины (3:0).

"Это была лучшая игра "Шахтера" под руководством Роберто Де Дзерби. Прежде всего, благодаря присутствию на поле Тараса Степаненко "горняки" качественно сыграли в отборе. Во-вторых, "горняки" не тратили драгоценное время на перепасовки, стараясь проводить быстрые, массированные атаки, к чему киевляне оказались не готовы.

"Шахтер" превзошел "Динамо" в мотивации, хотя именно этим славятся больше именно киевляне. Особенно это было заметно в играх с "Шахтером". Подопечные Мирчи Луческу, в отличии от горняков, не преуспели в реализации своих голевых моментов. Хотя, используй шансы в начале игры, для киевлян все могло сложится по-другому. Также динамовцы неприятно удивили тем, что проиграли большинство единоборств. Поэтому им надо серьезно поработать над устранением ошибок, поскольку уже вскоре им предстоит сразиться с "Шахтером", только уже в матче чемпионата УПЛ", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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