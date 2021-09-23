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Маркевич: Игроки Динамо неприятно удивили тем, что проиграли большинство единоборств
Мнение Мирона Богдановича о матче за Суперкубок
Экс-глава комитета национальных сборных Украины, заслуженный тренер страны Мирон Маркевич прокомментировал
"Это была лучшая игра "Шахтера" под руководством Роберто Де Дзерби. Прежде всего, благодаря присутствию на поле Тараса Степаненко "горняки" качественно сыграли в отборе. Во-вторых, "горняки" не тратили драгоценное время на перепасовки, стараясь проводить быстрые, массированные атаки, к чему киевляне оказались не готовы.
"Шахтер" превзошел "Динамо" в мотивации, хотя именно этим славятся больше именно киевляне. Особенно это было заметно в играх с "Шахтером". Подопечные Мирчи Луческу, в отличии от горняков, не преуспели в реализации своих голевых моментов. Хотя, используй шансы в начале игры, для киевлян все могло сложится по-другому. Также динамовцы неприятно удивили тем, что проиграли большинство единоборств. Поэтому им надо серьезно поработать над устранением ошибок, поскольку уже вскоре им предстоит сразиться с "Шахтером", только уже в матче чемпионата УПЛ", - сказал Маркевич.
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