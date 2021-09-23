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Де Дзерби премировал игроков Шахтера дополнительным выходным

Суперкубок Украины
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(1 голосов)

Команда соберется уже в пятницу

Де Дзерби премировал игроков Шахтера дополнительным выходным

facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

22 сентября донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины на НСК "Олимпийский" в Киеве обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:0.

Победа над киевлянами стала первой для главного тренера горняков Роберто Де Дзерби в украинском класико.

В этой связи, итальянский специалист решил премировать команду выходным днём, предоставив футболистам в четверг полный выходной.

Теперь вместе команда соберётся в пятницу, чтобы начать подготовку к матчу 10 тура УПЛ против "Вереса", который состоится 25 сентября в Киеве.

Добавим, что "Динамо" в свою очередь в чемпионате Украины встретится во Львове с "Рухом".

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (1)
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Krass36 (Кривой Рог)
23.09.2021 в 22:07
Трагизм ситуации заключается в том, что игроки "Шахтера" (хотя их логичнее было бы сейчас называть что-то типа "Палмейрас" (Киев)) получают такую колоссальную по сравнению с абсолютным большинством украинцев оплату, что премирование их деньгами просто не имеет смысла. Вот и предоставили выходной. Впрочем, наверное подобная ситуация касается большей части команд даже в Украине. Что ж, порадуемся за ребят...
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