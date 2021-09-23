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Де Дзерби премировал игроков Шахтера дополнительным выходным
Команда соберется уже в пятницу
facebook.com/Palkin.Sergey
22 сентября донецкий "
Победа над киевлянами стала первой для главного тренера горняков Роберто Де Дзерби в украинском класико.
В этой связи, итальянский специалист решил премировать команду выходным днём, предоставив футболистам в четверг полный выходной.
Теперь вместе команда соберётся в пятницу, чтобы начать подготовку к матчу 10 тура УПЛ против "Вереса", который состоится 25 сентября в Киеве.
Добавим, что "Динамо" в свою очередь в чемпионате Украины встретится во Львове с "Рухом".
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