Де Дзерби премировал игроков Шахтера дополнительным выходным

22 сентября донецкий " Шахтер " в матче за Суперкубок Украины на НСК "Олимпийский" в Киеве обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:0.

Победа над киевлянами стала первой для главного тренера горняков Роберто Де Дзерби в украинском класико.

В этой связи, итальянский специалист решил премировать команду выходным днём, предоставив футболистам в четверг полный выходной.

Теперь вместе команда соберётся в пятницу, чтобы начать подготовку к матчу 10 тура УПЛ против "Вереса", который состоится 25 сентября в Киеве.

Добавим, что "Динамо" в свою очередь в чемпионате Украины встретится во Львове с "Рухом".