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Алан Патрик: Сконцентрированы на том, чтобы выиграть чемпионат и Кубок Украины

Суперкубок Украины
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Алан Патрик: Сконцентрированы на том, чтобы выиграть чемпионат и Кубок Украины

shakhtar.com

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Алан Патрик прокомментировал победу над "Динамо" (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

"После сложного сезона в прошлом году, команда хорошо подготовилась к этому моменту. Мы прекрасно знали, насколько важен для нас этот трофей в начале сезона.

Сейчас мы чувствуем себя очень уверенно, чтобы продолжать сезон. Мы полностью сконцентрированы на том, чтобы выиграть Кубок Украины и, конечно же, чемпионат", – сказал Патрик.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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