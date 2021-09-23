Суперкубок Украины
Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алан Патрик: Сконцентрированы на том, чтобы выиграть чемпионат и Кубок Украины
Новые цели для горняков
shakhtar.com
Хавбек "
"После сложного сезона в прошлом году, команда хорошо подготовилась к этому моменту. Мы прекрасно знали, насколько важен для нас этот трофей в начале сезона.
Сейчас мы чувствуем себя очень уверенно, чтобы продолжать сезон. Мы полностью сконцентрированы на том, чтобы выиграть Кубок Украины и, конечно же, чемпионат", – сказал Патрик.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Тебя будут любить девушки, но отказывайся от походов в клуб. Милевский написал письмо юному себе
- Луческу назвал двух игроков Динамо, которых не хватало в матче с Шахтером
- Ступар о судействе матча Шахтер - Динамо: Арбитр не мешал игре. Футболисты поняли, что ему можно доверять
- Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок Украины
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...