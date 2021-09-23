Алан Патрик: Сконцентрированы на том, чтобы выиграть чемпионат и Кубок Украины

Хавбек " Шахтера " Алан Патрик прокомментировал победу над "Динамо" (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

"После сложного сезона в прошлом году, команда хорошо подготовилась к этому моменту. Мы прекрасно знали, насколько важен для нас этот трофей в начале сезона.

Сейчас мы чувствуем себя очень уверенно, чтобы продолжать сезон. Мы полностью сконцентрированы на том, чтобы выиграть Кубок Украины и, конечно же, чемпионат", – сказал Патрик.