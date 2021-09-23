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Худжамов: Луческу обижается, когда так же как он, поступают и другие

Суперкубок Украины
(3 голосов)

Экс-голкипер горняков высказался об эмоциях Суперкубка

Худжамов: Луческу обижается, когда так же как он, поступают и другие

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший голкипер "Шахтера" Рустам Худжамов поделился мнением относительно матча за Суперкубок Украины, в котором "горняки" обыграли "Динамо" (3:0).

"Мое впечатление не расходится с общим. "Динамо" вчера не было на себя похожим. Но и "Шахтер" был хорошо настроен, потому что начитались про себя всякого после "Шерифа".

На ход игры эти эмоции не влияли. Но Де Дзерби вчера конкретно "стартовал" на судью. Один из таких моментов попал в трансляцию. Это говорит о том, насколько для них была важна эта игра, раз присутствовало такое напряжение. Луческу сам так делает — это его любимая игра, не замечать того, что делает он. Но если так поступают другие, то он обижается. Всегда же нужно понимать, что то, что ты сеешь, то и всходит.

"История с "коридором почета"? Скорее всего, ему было бы не совсем приятно. Потому что там еще в "Шахтере" есть люди, которых он приглашал, которые при нем активно играли. Луческу предпочел не идти, потому что для него это мог быть "коридор непочета", по его мнению. Понятное дело, ему бы никто и ничего не говорил бы критичного, но его внутреннее состояние понятно", — сказал Худжамов.

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В статье: Мирча Луческу Рустам Худжамов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Фокус

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