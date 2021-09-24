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Де Дзерби - о поединке с Динамо: Мы сыграли грандиозный матч во всех планах
Первый трофей итальянского тренера
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал
- Все ли удалось в матче?
– Сразу скажу, что я очень-очень рад и доволен. Особенно, как мы сыграли. Очень рад, потому что у нас была футбольная злость. Очень рад за футболистов, клуб, менеджеров, которые верили в меня и пригласили меня сюда из Италии. Конечно, они рисковали. Потому что я не знаю язык, украинский чемпионат.
Очень рад за президента, который сделал очень многие финансовые инвестиции, чтобы создать эту команду. Очень рад за всех болельщиков из Донецка, которые живут по всей Украине и не могут поддерживать на стадионе команду. Было бы красиво выиграть с нашими болельщиками.
- Команду стоит похвалить за этот матч?
– Я перфекционист. Стараюсь всегда смотреть, чего не хватает команде, что у нас уже есть. Может, в первом тайме мы играли слишком мягко. Может, мы слишком сильно уважали "Динамо". Но потом мы сыграли грандиозный матч во всех планах.
- Первый гол Траоре – ключевое событие матча?
– Да. Но у нас уже был и второй гол Траоре. "Динамо" тоже начало играть хорошо. Но потом мы поняли, как играть. Может, сначала у нас были некоторые сложности из-за травмы Матвиенко. Когда играли 10 против 11, у нас были сложности. Но потом ребята поняли, как сыграть.
- Такие победы помогают становиться командами с большой буквы?
– Любые победы позволяют быть сильной командой. Но мы должны думать о следующем матче в субботу. Должны отметить победу, а потом сразу забыть об этом дне, думать о будущем. У нас будет очень сложный матч с "Вересом".
Если хотим быть командой с большой буквы, не должны терять полученное и делать шаг назад.
- Прочувствовали ли вы атмосферу украинского классико?
– Да. У меня было много эмоций. Для меня большая ответственность работать в Украине. Это большая честь. Должен все показывать. Даже если я тренировал в серии А, должен показать, что умею проводить работу и в Украине. Особенно должен это делать для людей, которые выбрали меня.
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