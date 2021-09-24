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Леоненко: Шахтер может как проиграть слабым, так и обыграть сильных. Это не нормально

Суперкубок Украины
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Экспертное мнение о матче за Суперкубок Украины

Леоненко: Шахтер может как проиграть слабым, так и обыграть сильных. Это не нормально

скриншот youtube

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал матч за Суперкубок Украины, в котором Шахтер обыграл Динамо (3:0).

"Шахтер показал, что он может как проиграть слабым, так и обыграть сильных. Я считаю, что это не нормально, потому что когда ставятся большие задачи команда не должна так прыгать. Надо терпеть и ждать, когда ребята сыграются.

Шахтер заслуженно победил. Мне понравился первый тайм, потому что второй Динамо провалило, скажем так.

Главное, что не было драк, не было жестоких подкатов. Судью я также поздравляю – он и не мешал и с особо не ошибался.

Считаю, что матч удался, для одних, а для других нет.

Видимо, я последний раз пришел на футбол, потому что для Динамо я нефартовый. Видимо, когда только играл за Динамо, был фартовым", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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