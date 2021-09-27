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Цыганык: В перерыве матча за Суперкубок Сидорчук едва не подрался с Пятовым

Суперкубок Украины
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(2 голосов)

А Николини пытался ударить Вукоевича

Цыганык: В перерыве матча за Суперкубок Сидорчук едва не подрался с Пятовым

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что в матче за Суперкубок между "Шахтером" и "Динамо" (3:0) случился конфликт между капитанами команд – Андреем Пятовым и Сергеем Сидорчуком.

"Во время матча за Суперкубок Украины произошел большой конфликт. В перерыве поединка Сидорчук едва не подрался с Пятовым в подтрибунном помещении. Николини (ассистент Роберто Де Дзерби, - прим.ред.) хотел ударить Вукоевича (ассистент Мирчи Луческу, - прим.ред.). Это неприятная история. Особенно, если вспомнить, что Сидорчук и Пятов скоро будут в сборной. Вряд ли можно говорить, что там будет нормальная ситуация, будут адекватны отношения.

Это очень тревожная история. Я с опаской жду противостояния "Шахтера" и "Динамо" в чемпионате Украины.

Есть ли конфликт между Луческу и где Дзерби? У Луческу с Де Дзерби нет никакого конфликта.

Сейчас ситуация очень наэлектризованная. Всем надо успокоиться. Я хочу, чтобы настоящая битва между "Шахтером" и "Динамо" была на футбольном поле", - сказал Цыганык.

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В статье: Андрей Пятов Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (35)
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
27.09.2021 в 21:29
Обоїх не брати до збірної, проте викликати Малиновського.
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+1
-3
Wertu098 (бамбас )
27.09.2021 в 21:11
Чучело итальянское спровоцировало,а виноват Сидор???..по хорошему исмаили должен был быть удалён,он задел Супрягу,это очень опасная игра,но аналы тихо сидят,вот если бы динамовец так сыграл,вони от этой помойки было бы на месяц!
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+2
-4
sergei2020 (Черновцы)
27.09.2021 в 21:16
Раніше було руминське чучело тепер чучело стало хороше. Коли підберуть італійське чучало то зразу його реабілітують.
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+3
-2
FC Energy (Новая Каховка)
27.09.2021 в 21:41
Чучело итальянское спровоцировало - 3:0 в одну калитку загнали, негодяи, провокаторы
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+1
0
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ProstoFAN (Донецк)
27.09.2021 в 21:11
динамовские игроки такие впечатлительные! чуть что не так, как им хочется: усё - правакацыя.
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+3
-4
Wertu098 (бамбас )
27.09.2021 в 21:09
Вукоевичу надо было задушить и сриколини и Дашу сырникову,земля бы очистилась от этих тварей!!!!
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+1
-3
krakow (Херсон)
27.09.2021 в 21:06
Эти "едва",а тот "пытался". Большой конфликт. Тревожная история...
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0
-1
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Виктор 2209 (Мехико)
27.09.2021 в 20:50
Слушать и верить Цыганыку -то себя не уважать
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+3
-2
Wertu098 (бамбас )
27.09.2021 в 21:07
Правильно,слушай пенисова
Ответить
+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.09.2021 в 20:40
Найбільш гнилим Іне тільки серед кротів був Срна. Цей симулянт і брехун передає заразу іншим кротам.
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+3
-5
mizu (Южноукраїнськ)
27.09.2021 в 21:23
Він такий тільки під коксом. А під ним він завжди.
Ответить
+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
27.09.2021 в 20:29
Сидорчук, Гармаш, Хачериди, Бойко - неадекватные и агрессивные. Даже Ярмоленко начал влиянию поддаваться, когда по ногам Степаненко со спины бил.
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+3
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.09.2021 в 20:36
Тобто степаненко не побіг до сектору Динамо типа провокативно "святкувати" 2 місце в чемпіонаті
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+2
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
27.09.2021 в 20:21
"Сейчас будет бокс!...По телевизору? Ну, может и по телевизору тоже."
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0
0
avatar
odinvodin (Доброполье)
27.09.2021 в 20:15
Цыганское радио в действии.Цыганык - Катя Осадчая от футбола у нас)
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+5
-3
avatar
2.dc (Николаев)
27.09.2021 в 20:48
+1, эта навозная муха ни мимо хоть какого куска дерьма не пролетит. Эх, его бы энергию, да в мирных целях ... )))
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+3
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
27.09.2021 в 20:14
Пятов всегда был спокойный .часто это даже вредило .потому как не мог игроков завести как капитан и вратарь.а Сидорчук это мини - Гармаш.интелект и психи похожие
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+5
-5
Algrab (Костопiль)
27.09.2021 в 20:38
п н х, крисянин...
Ответить
+1
-4
sergei2020 (Черновцы)
27.09.2021 в 19:52
Сидорчук ще той ПРОВОКАТОР,а Пятов спокійна і урівноважена людина.
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+8
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.09.2021 в 19:57
Подонок твій Гнилий Пятов, фотографувався, падаль, з сепаратистами на блок-посту.
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+4
-11
sergei2020 (Черновцы)
27.09.2021 в 19:59
він такий мій,як і твій. Я з лорак фотогруфувався то що і я сепар?
+7
-4
Acsakal (Kharkov)
27.09.2021 в 20:07
А Миколенко фотографувався з московітським блохєром Бастою. То він теж гнілий?
+8
-2
FC Energy (Новая Каховка)
27.09.2021 в 20:27
двойные стандарты это их всё
+2
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.09.2021 в 20:37
А що блогер баста був зі зброєю у руках?
+2
-2
Acsakal (Kharkov)
27.09.2021 в 20:05
Я пригадую, як рік тому Сидорчук зламав Корнієнка, і коли вже було відомо, що в шахтарівця важка травма, то Сидорчук замість вибачень розповідав в інтервью, що то була звичайна чоловіча боротьба і що на видалення він не заслуговував. Звідси висновок: Сидорчук не розуміє, коли він не правий, і не вміє вчасно зупинятися.
Ответить
+8
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
27.09.2021 в 20:39
Все шакалиш ! Ну-ну...
+1
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
27.09.2021 в 20:38
Біженець пздй додому !
Ответить
0
-3
sergei2020 (Черновцы)
27.09.2021 в 20:46
А що краще було Пятову вийти з автобуса,послати того наркота зі зброєю нахер,сісти в автобус і чекати поки той наркот автобус розстріляє???
Ответить
+1
-1
Vlad21 (Краматорск)
27.09.2021 в 19:46
Однозначно, для нормальных игр сборной в предстоящих матчах нужно убирать из состава или Пятова или Сидора. Кто важнее, пусть решает Петраков. Но то, что при игре этих двух игроков в составе сборной сейчас, о положительном результате и хорошем климате в команде и речи быть не может. И как бы там они не рисовали картинки о дружбе, - это все картинки.
Ответить
+4
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.09.2021 в 19:58
Хто з них важливіший це явно Сидорчук. Є Бущан, Трубін та Різник
Ответить
+4
-8
Acsakal (Kharkov)
27.09.2021 в 20:09
Трубіна викликали в молодіжку. І він ще не повністю відновився.
+5
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.09.2021 в 20:38
Аби не відновився, то не викликали б
+2
-1
Acsakal (Kharkov)
27.09.2021 в 20:13
Тут питання: чи зачепив конфлікт виключно Сидорчука та Пятова, чи там і інші гравці Динамо та Шахтаря підключилися. А це набагато серйозніше, бо нам зараз лише внутрішніх конфліктів в збірній не вистачало.
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+1
-1
Wille_kiev (Украина)
27.09.2021 в 19:41
Не, ну если ТЫ собственной персоной хочешь, то конечно все сделают именно так)
Ответить
+2
-1
Acsakal (Kharkov)
27.09.2021 в 19:41
Конфлікти бувають і в межах одного клубу. Питання - через що і навіщо.
Ответить
+3
-2


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