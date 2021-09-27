Цыганык: В перерыве матча за Суперкубок Сидорчук едва не подрался с Пятовым

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что в матче за Суперкубок между "Шахтером" и "Динамо" (3:0) случился конфликт между капитанами команд – Андреем Пятовым и Сергеем Сидорчуком.

"Во время матча за Суперкубок Украины произошел большой конфликт. В перерыве поединка Сидорчук едва не подрался с Пятовым в подтрибунном помещении. Николини (ассистент Роберто Де Дзерби, - прим.ред.) хотел ударить Вукоевича (ассистент Мирчи Луческу, - прим.ред.). Это неприятная история. Особенно, если вспомнить, что Сидорчук и Пятов скоро будут в сборной. Вряд ли можно говорить, что там будет нормальная ситуация, будут адекватны отношения.

Это очень тревожная история. Я с опаской жду противостояния "Шахтера" и "Динамо" в чемпионате Украины.

Есть ли конфликт между Луческу и где Дзерби? У Луческу с Де Дзерби нет никакого конфликта.

Сейчас ситуация очень наэлектризованная. Всем надо успокоиться. Я хочу, чтобы настоящая битва между "Шахтером" и "Динамо" была на футбольном поле", - сказал Цыганык.