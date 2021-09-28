Леоненко: Поведение Луческу – это не по-мужски

Бывший игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал матч за Суперкубок Украины, в котором "Шахтер" обыграл "Динамо" (3:0) .

"Я считаю, что матч за Суперкубок не нужен. Особенно летом, когда команды только после сборов.

В первом тайме было по два момента у обеих команд. Во втором тайме "Динамо" не было видно. "Шахтер" больше хотел, а "Динамо" после второго пропущенного бросило играть. Это вопрос к тренеру.

По первому тайму, я рад за обе команды. Самый большой удар для Луческу – когда в первом тайме мог побеждать, а в концовке счет 3:0.

Поведение Луческу – это не по-мужски" - сказал Леоненко.