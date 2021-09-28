  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Суперкубок Украины
  4. Леоненко: Поведение Луческу – это не по-мужски
В тренде
Суперкубок Украины
Суперкубок Украины

Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко: Поведение Луческу – это не по-мужски

Суперкубок Украины
(5 голосов)

Отголоски матча за Суперкубок

Леоненко: Поведение Луческу – это не по-мужски

скриншот youtube

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал матч за Суперкубок Украины, в котором "Шахтер" обыграл "Динамо" (3:0).

"Я считаю, что матч за Суперкубок не нужен. Особенно летом, когда команды только после сборов.

В первом тайме было по два момента у обеих команд. Во втором тайме "Динамо" не было видно. "Шахтер" больше хотел, а "Динамо" после второго пропущенного бросило играть. Это вопрос к тренеру.

По первому тайму, я рад за обе команды. Самый большой удар для Луческу – когда в первом тайме мог побеждать, а в концовке счет 3:0.

Поведение Луческу – это не по-мужски" - сказал Леоненко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ekaterina95
28.09.2021 в 01:38
Ищу пapня который будет меня тpаxaть) Паpни скоpострелы мимо) Я хочу yдовлетвоpять все свои потpебнoсти и чтобы паpень лизaл все мои дыpoчки и дaвал в poтик. Пиши в приват -->>> me.sv/id374077
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...