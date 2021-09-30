  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Суперкубок Украины
  4. Стали известны детали конфликта Сидорчука с Пятовым в матче за Суперкубок
В тренде
Суперкубок Украины
Суперкубок Украины

Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны детали конфликта Сидорчука с Пятовым в матче за Суперкубок

Суперкубок Украины
(2 голосов)

Эмоции, которые чуть не привели к драке

Стали известны детали конфликта Сидорчука с Пятовым в матче за Суперкубок

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о конфликте вратаря "Шахтера" Андрея Пятова с полузащитником "Динамо" Сергеем Сидорчуком в перерыве матча за Суперкубок Украины (3:0).

"Ситуация была такая. Пятов и Сидорчук синхронно спускались в туннель на перерыв. Сидорчук попросил Пятова угомонить тренеров "Шахтера", потому что они вели себя так, что не понравилось игрокам "Динамо". Пятов ему говорит: "Лучше скажи своим товарищам по команде, чтобы не бежали с первых секунд с агрессией на арбитра, и ничего не выклянчивали".

Понятно, что претензия пошла одна на другую, проявили эмоции и разбежались по раздевалкам. Другое дело, что нашлось кому продолжать это дело. Там были администраторы, тренеры, Огнен Вукоевич. Кипишь продолжался.

Я спросил у Пятова, пообщались ли они потом с Сидорчуком. Он сказал, что специально, выйдя на второй тайм, подождал, пока из раздевалки выйдет Сидорчук. Пятов подошел к нему, они отбили кулачки, и на этом инцидент был исчерпан.

Пятов задал мне вопрос, который меня обескуражил: "Ассоциируюсь ли я или Сидорчук с людьми, которые будут драться и толкаться в тоннеле?" Они – друзья, дружат семьями. Понятно, что это был эмоциональный разговор даже без намека на какой-то мордобой", -сказал Михаил Спиваковский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
30.09.2021 в 15:17
Если за кого и беспокоится надо, то за Тунца в Минтае...
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...