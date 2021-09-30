Стали известны детали конфликта Сидорчука с Пятовым в матче за Суперкубок

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о конфликте вратаря "Шахтера" Андрея Пятова с полузащитником "Динамо" Сергеем Сидорчуком в перерыве матча за Суперкубок Украины (3:0).

"Ситуация была такая. Пятов и Сидорчук синхронно спускались в туннель на перерыв. Сидорчук попросил Пятова угомонить тренеров "Шахтера", потому что они вели себя так, что не понравилось игрокам "Динамо". Пятов ему говорит: "Лучше скажи своим товарищам по команде, чтобы не бежали с первых секунд с агрессией на арбитра, и ничего не выклянчивали".

Понятно, что претензия пошла одна на другую, проявили эмоции и разбежались по раздевалкам. Другое дело, что нашлось кому продолжать это дело. Там были администраторы, тренеры, Огнен Вукоевич. Кипишь продолжался.

Я спросил у Пятова, пообщались ли они потом с Сидорчуком. Он сказал, что специально, выйдя на второй тайм, подождал, пока из раздевалки выйдет Сидорчук. Пятов подошел к нему, они отбили кулачки, и на этом инцидент был исчерпан.

Пятов задал мне вопрос, который меня обескуражил: "Ассоциируюсь ли я или Сидорчук с людьми, которые будут драться и толкаться в тоннеле?" Они – друзья, дружат семьями. Понятно, что это был эмоциональный разговор даже без намека на какой-то мордобой", -сказал Михаил Спиваковский.