Суркис: Суперкубок Украины уже надоел - сделайте такой турнир, как в Испании, 4 команды

Президент " Динамо " Игорь Суркис предлагает поменять формат Суперкубка Украины.

"Суперкубок – да он надоел уже. Куда-то там его перенесли, находили даты из-за сборной. Да сделайте такой турнир, как в Испании. Возьмите 4 команды – "Динамо", "Шахтер", "Заря", в следующем году будет "Металлист" или "Днепр-1". Четыре команды.

В Тернополь поехали. Кто слово сказал? Шикарно все прошло. Поехали сыграть на стадионе "Колоса" на хорошем поле. Сыграли по две команды полуфиналы, как сейчас Испания провела. Зрителю интересно, что-то новое. Работайте над этим, популяризируйте футбол. Я только этого хочу.

Никого не критикую. Хочу, чтобы сегодня развивался украинский футбол, чтобы мы не тратили сердце и душу в пустоту", – сказал Суркис.