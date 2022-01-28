Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Суперкубок Украины уже надоел - сделайте такой турнир, как в Испании, 4 команды
А вот это интересная идея
УПЛ
Президент "
"Суперкубок – да он надоел уже. Куда-то там его перенесли, находили даты из-за сборной. Да сделайте такой турнир, как в Испании. Возьмите 4 команды – "Динамо", "Шахтер", "Заря", в следующем году будет "Металлист" или "Днепр-1". Четыре команды.
В Тернополь поехали. Кто слово сказал? Шикарно все прошло. Поехали сыграть на стадионе "Колоса" на хорошем поле. Сыграли по две команды полуфиналы, как сейчас Испания провела. Зрителю интересно, что-то новое. Работайте над этим, популяризируйте футбол. Я только этого хочу.
Никого не критикую. Хочу, чтобы сегодня развивался украинский футбол, чтобы мы не тратили сердце и душу в пустоту", – сказал Суркис.
Популярное сейчас
- Любимый ученик де Дзерби | Мудрик становится основным в Шахтере
- Базель договорился с Динамо о трансфере Супряги - СМИ
- Спасибо VAR. Алиссон – первый вратарь в истории, которому дважды отменили красную карточку
- Украинский боксер Вирчис покончил жизнь самоубийством - СМИ
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО