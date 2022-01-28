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Суперкубок Украины
Суперкубок Украины

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Суркис: Суперкубок Украины уже надоел - сделайте такой турнир, как в Испании, 4 команды

Суперкубок Украины
(1 голосов)

А вот это интересная идея

Суркис: Суперкубок Украины уже надоел - сделайте такой турнир, как в Испании, 4 команды

УПЛ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис предлагает поменять формат Суперкубка Украины.

"Суперкубок – да он надоел уже. Куда-то там его перенесли, находили даты из-за сборной. Да сделайте такой турнир, как в Испании. Возьмите 4 команды – "Динамо", "Шахтер", "Заря", в следующем году будет "Металлист" или "Днепр-1". Четыре команды.

В Тернополь поехали. Кто слово сказал? Шикарно все прошло. Поехали сыграть на стадионе "Колоса" на хорошем поле. Сыграли по две команды полуфиналы, как сейчас Испания провела. Зрителю интересно, что-то новое. Работайте над этим, популяризируйте футбол. Я только этого хочу.

Никого не критикую. Хочу, чтобы сегодня развивался украинский футбол, чтобы мы не тратили сердце и душу в пустоту", – сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (9)
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krakow (Херсон)
28.01.2022 в 20:38
"Наступного року буде "Металiст", або "Днiпро"... Видно хозяева "грандов", еще не добазарились по третьей и четвертой силам. Интрига.
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0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
28.01.2022 в 20:26
...не знаю, ...гадать кто" По моему 2 из ПЛ и 2 из первой, ...тогда хоть ясно будет, кто войдет в ПЛ по качеству игры и возможностям....
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0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
28.01.2022 в 19:37
по спорт. принципу - первые 4 команды каждого сезона
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+6
-1
avatar
Maxam (Чернівці)
28.01.2022 в 19:40
Перші 3 команди і переможець кубка. Або перші 2 команди ПЛ, чемпіон Першої ліги і переможець кубка.
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+4
-2
xapyga (Запорожье)
28.01.2022 в 19:51
Чемпион Пердива зачем? не всегда ж там такие играют как МХ. Если так то можно и чем врой лиги)
+2
-1
Volder (Ков)
28.01.2022 в 19:56
МХ ещё никто а вы уже пихаете их в суперкубок
+3
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
28.01.2022 в 20:40
..хоть и за Металлист обеими руками, но не надо его пихать в любую строку... Неважно, что столько трансферов для публики, неизвестно, как еще сложится команда и игра вначале пути. Количество - не значит качество, а адаптация легионеров при всем комфорте? Не так это просто по щелчку выйти с наигранной крепкой командой. Время все покажет. Желаю только удачи Металлисту... Это не скептицизм, ...не все так просто издалека с дивана или редакции (не суть) - притирка и с новичками разыграть свои возможности..., - это сейчас главное...
0
0
Тренерую (Столица)
28.01.2022 в 19:34
Это интересно!
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+5
-1
Рыжий из бункера (Сараево)
28.01.2022 в 19:18
Все правильно говорит
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+8
-1


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