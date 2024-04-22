Новый сезон в Украине начнется с розыгрыша Суперкубка, - СМИ

Суперкубок Украины, который в 2022-м и 2023-м годах не разыгрывался из-за войны, возвращается в украинский футбольный календарь.

Как стало известно "Динамомании", сезон 2024/2025 в Украине начнется 27 июля, в этот день разыграют Суперкубок Украины.

В матче за трофей встретятся чемпион и победитель Кубка Украины, если оба трофея добудет один клуб, то в Суперкубке он сыграет против серебряного призера УПЛ.

Официальной информации от УАФ по этому поводу пока нет.

Напомним, что в УПЛ первые два места на данный моментзанимают "Шахтер" и "Динамо". В финале Кубка Украины сыграют "Ворскла" и "Шахтер".

1-й тур чемпионат Украины следующего сезона начнется 3 августа.

Также стоит отметить, что в это же время пройдет футбольный турнир на Олимпийских играх, где примет участие сборная Украины.

Подопечные Руслана Ротаня будут играть матчи группового этапа: 24, 27 и 30 июля. Финальный матч состоится 9 августа.