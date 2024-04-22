Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый сезон в Украине начнется с розыгрыша Суперкубка, - СМИ
Суперкубок возвращается
Фото - Анатолій Спиця
Суперкубок Украины, который в 2022-м и 2023-м годах не разыгрывался из-за войны, возвращается в украинский футбольный календарь.
Как стало известно "Динамомании", сезон 2024/2025 в Украине начнется 27 июля, в этот день разыграют Суперкубок Украины.
В матче за трофей встретятся чемпион и победитель Кубка Украины, если оба трофея добудет один клуб, то в Суперкубке он сыграет против серебряного призера УПЛ.
Официальной информации от УАФ по этому поводу пока нет.
Напомним, что в УПЛ первые два места на данный моментзанимают "Шахтер" и "Динамо". В финале Кубка Украины сыграют "Ворскла" и "Шахтер".
1-й тур чемпионат Украины следующего сезона начнется 3 августа.
Также стоит отметить, что в это же время пройдет футбольный турнир на Олимпийских играх, где примет участие сборная Украины.
Подопечные Руслана Ротаня будут играть матчи группового этапа: 24, 27 и 30 июля. Финальный матч состоится 9 августа.
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