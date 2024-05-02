"Окончательного решения нет". В УАФ прокомментировали слухи об отмене Суперкубка

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Шевченко рассказал о текущей ситуации с судьбой Суперкубка Украины-2024.

– В этом году 20 лет с момента первого розыгрыша Суперкубка Украины, проведение которого остается под вопросом. Не рассматриваете вариант с его проведением вне Украины?

– Мы рассматриваем разные варианты, пока окончательного решения по Суперкубку нет. Новая команда УАФ держит руку на пульсе, Сергей Ребров так же к этому привлечен, потому что он занимается институтом сборных.

Постоянно с нами на контакте УПЛ, клубы. Также важно услышать позицию игроков. Только после этого уже будет приниматься финальное решение, - сказал Шевченко.

Ранее СМИ писали, что Суперкубок Украины в 2024 году могут отменить.