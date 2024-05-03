Акценты. Кому он нужен, этот Супер?

Вице-президент УАФ Александр Шевченко рассказал о текущей ситуации с судьбой Суперкубка Украины-2024.

– Мы рассматриваем разные варианты, пока окончательного решения нет.

Ранее СМИ писали, что Суперкубок Украины в 2024 году могут отменить.

Предлагаю поразмышлять на тему целесообразности проведения данного соревнования.

Акцент первый. Сомнительность статуса

Когда-то это действительно было логично и любопытно. Во времена, когда Кубок страны играл важную роль и являлся самодостаточным интересным состязанием. Одни сильнее всех по круговой системе, другие - по системе плей-офф, а кто кого одолеет в очном поединке? Супер - означает “над”, трофей над трофеями.

Увы, те времена давно и безвозвратно канули в Лету. Значение Кубка обесценивалось и свелось к путевке в Лигу Европы - по определению второстепенный турнир. Тогда как в свое время в Кубке кубков могли играть и реально сильные команды. И тот Суперкубок УЕФА имел таки турнирное значение.

Нынче в нем лучший клуб Европы меряется силами с тем, кто лишь получил право участия в Лиге чемпионов - почувствуйте разницу. Это как если бы чемпиону Украины противостоял победитель Первой лиги. Скажу вам честно, я такое шоу даже не смотрю. У нас оно еще веселее. И спасала обычно только вывеска “Динамо” - ”Шахтер”.

Что собой представляет Кубок Украины? Турнир, в котором финалисты проведут всего по четыре матча. И, к примеру, соперниками “Шахтера” на пути к финалу были аутсайдер УПЛ, команда Первой лиги и команда, весной фактически доигрывающая сезон - они были пройдены “одной ногой” с общим счетом 10:1.

У “Ворсклы” чуть авантажнее: в полуфинале одолено амбициозное “Полесье”. А в финале, как говорится, дай Бог нашому теляті вовка з'їсти. И победитель такого соревнования будет поставлен на одну доску с лучшей командой сезона? Чего ради? Чтобы в истории остался этот довольно сомнительный, но гордо звучащий титул?

В одной-то встрече обладатель Кубка вполне в состоянии, скажем, дотянуть до счастливой “лотереи”. Тем паче, без дополнительного времени. И вам такое интересно? Мне - нет. Нет должного спортивного интереса.

Акцент второй. Бессмысленность состава участников

В силу специфики нашего футбола, зачастую и чемпионат, и Кубок выигрывает одна и та же команда. Скажу вам больше, так было в большинстве случаев. Так зачем тогда вообще огород городить? Чтобы чаще между собой встречались те же “Шахтер” и “Динамо”? Ведь в 18 предыдущих случаях другой состав пары был лишь четырежды.

Причем, до 2017 года чемпиону всегда при таких обстоятельствах противостоял финалист Кубка. Это был вообще абзац: против реально сильнейшей команды страны на поле выходил соперник, удосужившийся выиграть три матча из четырех (а то и по пенальти, да со счастливым жребием в придачу). Нонсенс какой-то.

Теперь, когда чемпион делает золотой дубль, в Суперкубке его соперником становится вице-чемпион. Ну, в сравнении с финалистом, это, конечно, весомее. Но спортивного смысла все равно не вижу. Типа матч-реванш что ли? Но ведь стоит серебряному призеру его выиграть, и он становится обладателем аж целого Суперкубка!

Вы только вдумайтесь: команда, ничего не выигравшая в сезоне, входит в историю как владелец трофея над трофеями. Хотя бы чисто формально: Супер - из песни слова не выкинешь. Бред… А ведь и в этом году именно такое развитие событий вполне вероятно.

Акцент третий. Несвоевременность

Знаю наперед, чем крыть будете. Мол, название названием, а по факту это Кубок открытия нового сезона, так уж в Европе повелось, и бла-бла-бла. Душа просит праздника? А разве до праздников нам сейчас? Вон, 1 мая - День труда встретили таки ударным трудом и не поморщились. Или у вас было иначе?

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Я вам скажу, великое счастье для наших любителей футбола сам факт проведения чемпионата по полной программе. Теперь и Кубок подтянулся. Но стоит ли тащить сюда за уши по привычке и это недоразумение? Кому он нужен, этот Супер, по большому-то счету, особенно сейчас? Этот кубок ради кубка.

Новой футбольной власти? Вероятнее всего. И для демонстрации полноценности календаря, и для приурачиваемых сюда иных награждений по итогам сезона, да и попросту выйти на люди лишний раз из залов и кабинетов, показаться вроде как в официальной обстановке у кромки поля. Оно понятно.

Но это явно не то, без чего не смогут обойтись зрители, да, думается, и футболисты. Особенно когда на носу дебютная для Украины Олимпиада, и руководство сборной просит отсрочить старт сезона. На ту самую неделю. Так об чем вообще разговор?

Проводить ли Суперкубок? Как говорят в Одессе, я вас умоляю…