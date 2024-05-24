Суперкубок Украины
Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало официально известно, будет ли в Украине разыгран матч за Суперкубок-2024
Суперкубок страны не проводился последние два года
Фото: ФК Шахтер
В Украине не состоится матч за Суперкубок-2024. Об этом на встрече с журналистами заявил глава УАФ Андрей Шевченко.
Руководитель украинского футбола отметил, что Суперкубок не планируют проводить из-за напряженного летнего графика в Украине.
Отметим, что летом сборная Украины сыграет на Евро-2024, а Олимпийская сборная - на Олимпийских играх. Также отметим, что в этом сезоне и Кубок Украины, и чемпионат выиграла одна и та же команда - донецкий "Шахтер".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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