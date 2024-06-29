Спортдир УПЛ ответил на вопрос о проведении Суперкубка Украины

Спортивный директор Премьер-лиги сообщил об очередной отмене матча за этот трофей.

"Еще в конце прошлого сезона на заседании УПЛ все клубы единогласно приняли решение не проводить Суперкубок Украины в этом году, учитывая интересы нашей олимпийской сборной и учитывая текущую ситуацию в стране", – отметил функционер.

Последний раз поединок проводили 3 года назад. Тогда в столице "Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0. Всего трофей разыгрывали 18 раз. Дебютная встреча прошла в 2004 году. "Горняки" и киевляне одержали по 9 побед.