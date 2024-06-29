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Спортдир УПЛ ответил на вопрос о проведении Суперкубка Украины

Суперкубок Украины

Максим Степаненко поставил точку над слухами

Спортдир УПЛ ответил на вопрос о проведении Суперкубка Украины

facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Спортивный директор Премьер-лиги сообщил об очередной отмене матча за этот трофей.

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"Еще в конце прошлого сезона на заседании УПЛ все клубы единогласно приняли решение не проводить Суперкубок Украины в этом году, учитывая интересы нашей олимпийской сборной и учитывая текущую ситуацию в стране", – отметил функционер.

Последний раз поединок проводили 3 года назад. Тогда в столице "Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0. Всего трофей разыгрывали 18 раз. Дебютная встреча прошла в 2004 году. "Горняки" и киевляне одержали по 9 побед.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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