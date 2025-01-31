Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ готовит возвращение Суперкубка Украины. Известен приоритетный стадион
Суперкубок возвращается?
Фото - Анатолій Спиця
Матч планируют провести в июле, перед началом нового сезона, и уже идет подготовка к проведению поединка.
Идея в том, чтобы провести поединок в том городе и на том стадионе, где будет это сделать локально наиболее безопасно и где городская военная администрация позволит собрать на трибунах максимальное количество зрителей.
Главный кандидат на данный момент – стадион "Авангард" в Ровно, где, к тому же, качественный газон, но есть и другие варианты.
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Напомним, что последний раз Суперкубок Украины разыгрывался летом 2021 года, когда "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:0. После начала полномасштабного вторжения трофей не разыгрывался.
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