УПЛ готовит возвращение Суперкубка Украины. Известен приоритетный стадион

УПЛ летом 2025 года планирует провести матч за Суперкубок Украины.

Матч планируют провести в июле, перед началом нового сезона, и уже идет подготовка к проведению поединка.

Идея в том, чтобы провести поединок в том городе и на том стадионе, где будет это сделать локально наиболее безопасно и где городская военная администрация позволит собрать на трибунах максимальное количество зрителей.

Главный кандидат на данный момент – стадион "Авангард" в Ровно, где, к тому же, качественный газон, но есть и другие варианты.

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Напомним, что последний раз Суперкубок Украины разыгрывался летом 2021 года, когда "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:0. После начала полномасштабного вторжения трофей не разыгрывался.