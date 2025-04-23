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Клубы УПЛ вновь отказались от проведения матча за Суперкубок Украины
Последний раз трофей разыгрывался в сентябре 2021 года
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Вчера, 22 апреля в формате видеоконференции состоялось заседание Участников УПЛ относительно плана-календаря соревнований Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26.
Представителям клубов УПЛ заранее был отправлен проект плана-календаря, разработанный Рабочей группой. Участники видеоконференции согласились с предложениями не проводить матч за Суперкубок Украины и определить 2 августа базовой датой 1-го тура сезона 2025/26.
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Клубы УПЛ получили время для финального согласования плана-календаря соревнований Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26.
Окончательно он будет утвержден на заседании Исполкома УАФ.
Напомним, что в сезоне 2025/26 четырех представителей Украины в еврокубках ожидают выступления в ранних стадиях розыгрыша - еще до старта Чемпионата УПЛ.
- Лига Чемпионов: чемпион УПЛ стартует во втором квалификационном раунде (22/23 и 29/30 июля).
- Лига Европы: обладатель Кубка Украины или вторая команда УПЛ стартует в первом квалификационном раунде (10-го и 17 июля).
- Лига Конференций: вторая и третья (или третья и четвертая) команды УПЛ стартует во втором квалификационном раунде (24-го и 31 июля).
Добавим, что последний раз Суперкубок Украины разыгрывался в сентябре 2021 года, когда "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:0. После начала полномасштабного вторжения трофей не разыгрывался.
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