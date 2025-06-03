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Динамо и Шахтер отказались играть за Суперкубок Украины. Известна причина

Суперкубок Украины
Обновлено

Интересно, что в начале года планы проводить матч были

Динамо и Шахтер отказались играть за Суперкубок Украины. Известна причина

Фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, почему "Шахтер" и "Динамо" отказались играть матч за Суперкубок Украины.

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"Клубы это проговорили и решили не проводить Суперкубок из-за логистики. Наши команды, "Динамо" и "Шахтер", будут играть в еврокубках с первых раундов квалификации, поэтому сейчас не время играть Суперкубок. Решили вернуться к этому вопросу после войны", – сказал Вацко.

Напомним, что "Динамо" стартует в следующем сезоне с квалификации Лиги чемпионов, а "Шахтер" – с квалификации Лиги Европы.

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Добавим, что последний раз Суперкубок Украины разыгрывался в сентябре 2021 года, когда "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:0. После начала полномасштабного вторжения трофей не разыгрывался.

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Виктор Вацко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Термит (Київ)
03.06.2025 в 21:10
Могли б і зіграти у якості спарингу перед офіційними матчами...
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Комментарии 1
Термит (Київ)
03.06.2025 в 21:10
Могли б і зіграти у якості спарингу перед офіційними матчами...
Ответить
0
0

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