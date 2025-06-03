Динамо и Шахтер отказались играть за Суперкубок Украины. Известна причина

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, почему "Шахтер" и "Динамо" отказались играть матч за Суперкубок Украины.

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"Клубы это проговорили и решили не проводить Суперкубок из-за логистики. Наши команды, "Динамо" и "Шахтер", будут играть в еврокубках с первых раундов квалификации, поэтому сейчас не время играть Суперкубок. Решили вернуться к этому вопросу после войны", – сказал Вацко.

Напомним, что "Динамо" стартует в следующем сезоне с квалификации Лиги чемпионов, а "Шахтер" – с квалификации Лиги Европы.

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Добавим, что последний раз Суперкубок Украины разыгрывался в сентябре 2021 года, когда "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:0. После начала полномасштабного вторжения трофей не разыгрывался.