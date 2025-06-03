Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо и Шахтер отказались играть за Суперкубок Украины. Известна причина
Интересно, что в начале года планы проводить матч были
Фото - Анатолій Спиця
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, почему "Шахтер" и "Динамо" отказались играть матч за Суперкубок Украины.
"Клубы это проговорили и решили не проводить Суперкубок из-за логистики. Наши команды, "Динамо" и "Шахтер", будут играть в еврокубках с первых раундов квалификации, поэтому сейчас не время играть Суперкубок. Решили вернуться к этому вопросу после войны", – сказал Вацко.
Напомним, что "Динамо" стартует в следующем сезоне с квалификации Лиги чемпионов, а "Шахтер" – с квалификации Лиги Европы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что последний раз Суперкубок Украины разыгрывался в сентябре 2021 года, когда "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:0. После начала полномасштабного вторжения трофей не разыгрывался.
Популярное сейчас
- Забарный дал свое согласие на переход в состав чемпиона Европы
- Тренер Кудровки: В УПЛ мы попали не случайно
- Еще один клуб УПЛ заключил контракт с новым тренером - СМИ
- Ротань объяснил, почему выбрал Полесье, а не Металлист 1925
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
Комментарии 1