Каналы Футбол 1/2/3 с этого сезона покажут турецкую Суперлигу

Официальный сайт телеканалов Футбол 1/2/3 объявил, что они стали официальным вещателем турецкой Суперлиги в Украине. Первый тур стартует уже завтра.

На сегодняшний день, каналы Футбол 1/2/3 – официальные трансляторы турецкой Суперлиги, квалификации ЧМ-2022, Украинской Премьер-Лиги, Суперкубка Украины, Первой лиги Украины, Лиги Наций УЕФА, нидерландской Эредивизи, Кубка Италии, Кубка Либертадорес, чемпионата Аргентины и Кубка Бразилии.

Напомним, что остальные топовые чемпионаты эксклюзивно в Украине транслирует MEGOGO: Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, Ла Лига, Лига 1, Серия А, немецкая Бундеслига, Кубок Америки и чемпионат Бразилии.

Также Volia сможет показывать матчи еврокубков, с помощью специальных поп-ап каналов. Для этого недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с MEGOGO.