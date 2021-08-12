Каналы Футбол 1/2/3 с этого сезона покажут турецкую Суперлигу
“Футболы” компенсируют потери
Фото: footballua.tv / Автор: неизвестен
Официальный сайт телеканалов Футбол 1/2/3 объявил, что они стали официальным вещателем турецкой Суперлиги в Украине. Первый тур стартует уже завтра.
На сегодняшний день, каналы Футбол 1/2/3 – официальные трансляторы турецкой Суперлиги, квалификации ЧМ-2022, Украинской Премьер-Лиги, Суперкубка Украины, Первой лиги Украины, Лиги Наций УЕФА, нидерландской Эредивизи, Кубка Италии, Кубка Либертадорес, чемпионата Аргентины и Кубка Бразилии.
Напомним, что остальные топовые чемпионаты эксклюзивно в Украине транслирует MEGOGO: Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, Ла Лига, Лига 1, Серия А, немецкая Бундеслига, Кубок Америки и чемпионат Бразилии.
Также Volia сможет показывать матчи еврокубков, с помощью специальных поп-ап каналов. Для этого недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с MEGOGO.
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