  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Телепрограмма
  4. Бурбас: Игорь Коломойский собирается вернуть "ПроФутбол" в эфир 2+2
В тренде

Бурбас: Игорь Коломойский собирается вернуть "ПроФутбол" в эфир 2+2

Телепрограмма
(1 голосов)

Последние два сезона шоу выходит исключительно на своем ютуб-канале

Бурбас: Игорь Коломойский собирается вернуть "ПроФутбол" в эфир 2+2

Instagram

UA-Футбол
Новина українською

Журналист Игорь Бурбас заявил, что олигарх Игорь Коломойский планирует возродить программу "ПроФутбол" на телеканале "2+2". Именно на этом канале она и выходила в течение десяти лет: с 2010 по 2020 годы. Однако последние два сезона "ПроФутбол" показывали исключительно на ютуб-канале шоу.

"Распространяются слухи, что Игорь Коломойский возвращается в игру, возвращается в большой футбол, поскольку он имеет целью возродить "ПроФутбол". Тот старый-добрый "ПроФутбол" в эфире, а не та ютубная версия, которую мы видели в последние сезоны. Это будет в эфире "2+2".

Впервые "ПроФутбол" вышел в эфир в августе 2010 года, тогда ведущими были Лидия Таран и Константин Андриюк. Через год они были заменены на всем знакомых Игоря Цыганика и Александру Лободу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Профутбол Игорь Коломойский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде