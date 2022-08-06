Бурбас: Игорь Коломойский собирается вернуть "ПроФутбол" в эфир 2+2
Последние два сезона шоу выходит исключительно на своем ютуб-канале
Журналист Игорь Бурбас заявил, что олигарх Игорь Коломойский планирует возродить программу "ПроФутбол" на телеканале "2+2". Именно на этом канале она и выходила в течение десяти лет: с 2010 по 2020 годы. Однако последние два сезона "ПроФутбол" показывали исключительно на ютуб-канале шоу.
"Распространяются слухи, что Игорь Коломойский возвращается в игру, возвращается в большой футбол, поскольку он имеет целью возродить "ПроФутбол". Тот старый-добрый "ПроФутбол" в эфире, а не та ютубная версия, которую мы видели в последние сезоны. Это будет в эфире "2+2".
Впервые "ПроФутбол" вышел в эфир в августе 2010 года, тогда ведущими были Лидия Таран и Константин Андриюк. Через год они были заменены на всем знакомых Игоря Цыганика и Александру Лободу.
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