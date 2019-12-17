Гвардиола хочет собрать команду Шевченко? Скауты МанСити интересовались игроком Шахтера
Зинченко подсобил?
Скауты "Манчестер Сити" просматривали 23-летнего футболиста национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко.
Об этом сообщил в Фейсбуке Николай Васильков - пресс-атташе главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко.
Мы сейчас дискутируем с коллегами из Англии о том, насколько реально интерес к нему со стороны Гвардиолы?
Мне пишут из Манчестера, в газете #Trinity, что скауты ManCity его просматривали.
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Добавим, что в этом сезоне на счету Николая 21 матч за донецкий "Шахтер", 1 гол и 1 ассист.
Стоимость трансфера защитника, по данным Transfermarkt, составляет 3 млн евро.
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Источник:Фейсбук Миколи Василькова
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v.grischuk (Винница)
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