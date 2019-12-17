Гвардиола хочет собрать команду Шевченко? Скауты МанСити интересовались игроком Шахтера

Скауты "Манчестер Сити" просматривали 23-летнего футболиста национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко.

Об этом сообщил в Фейсбуке Николай Васильков - пресс-атташе главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко.

Мы сейчас дискутируем с коллегами из Англии о том, насколько реально интерес к нему со стороны Гвардиолы?

Мне пишут из Манчестера, в газете #Trinity, что скауты ManCity его просматривали.