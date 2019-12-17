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Гвардиола хочет собрать команду Шевченко? Скауты МанСити интересовались игроком Шахтера

Трансферы
(2 голосов)

Зинченко подсобил?

Гвардиола хочет собрать команду Шевченко? Скауты МанСити интересовались игроком Шахтера
Новина українською

Скауты "Манчестер Сити" просматривали 23-летнего футболиста национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко.

Об этом сообщил в Фейсбуке Николай Васильков - пресс-атташе главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко.

Мы сейчас дискутируем с коллегами из Англии о том, насколько реально интерес к нему со стороны Гвардиолы?

Мне пишут из Манчестера, в газете #Trinity, что скауты ManCity его просматривали.

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Добавим, что в этом сезоне на счету Николая 21 матч за донецкий "Шахтер", 1 гол и 1 ассист.

Стоимость трансфера защитника, по данным Transfermarkt, составляет 3 млн евро.

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В статье: Хосеп Гвардиола Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк) Манчестер Сити (Англия) Николай Васильков Николай Матвиенко
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Комментарии (14)
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v.grischuk (Винница)
17.12.2019 в 21:05
Во многих европейских грандах играют бывшие игроки Шахты. Даже капитан МС
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
17.12.2019 в 18:21
А в газете «доярки Донбаса» пишут, что просматривали Бутко и Коноплянку. Кому верить, подскажите?
Ответить
+4
-1
schabay (Краснодон)
17.12.2019 в 18:59
Почитай журнал "Домино в Запорожье" там всё подробно...
Ответить
+2
-3
oda1979 (Запорожье)
17.12.2019 в 19:58
В домино Запорожье пишут, что таки Палкина просматривали
+1
-1
Joyce (Donetsk)
17.12.2019 в 18:00
Идиоты! Миколенко! И только! А Зину в центр, к КДБ. Нех мне портить настроение...
Ответить
+1
0
Paul Dano
17.12.2019 в 15:54
Какого Шевченко? Это всё игроки из Донецка. Во, блин, дают!
Ответить
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 16:01
Ага, і мешкають в Донецьку.
Ответить
+4
-1
avatar
Инспектор ( )
17.12.2019 в 14:41
20 лимонов и он ваш синьор Пепе
Ответить
0
-4
Mole-beat (Чернігів)
17.12.2019 в 16:39
Краще 20 апельсинів, це десь 2-3 кг.
Ответить
+3
0
Joyce (Donetsk)
17.12.2019 в 18:08
Этого не будет никогда :) Я постараюсь:)
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 14:13
Впевнений що вони дивилися Віктора Коваленка
Ответить
+6
-1
avatar
RockNRoLLa (IF)
17.12.2019 в 15:40
Ответить
+3
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
17.12.2019 в 16:45
Продолжаешь болеть.Не жалеешь ты себя.
Ответить
+3
0
Joyce (Donetsk)
17.12.2019 в 18:09
Ну наконец-то, я услышал нечто эпохальное :) Я только ЗА !!!
Ответить
0
0

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