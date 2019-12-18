У Коринтианс есть новое предложение для Динамо по поводу Сидклея
Уже не аренда
Бразильский "Коринтианс" сделал "Динамо" предложение по полноценному трансферу 26-летнего флангового защитника Сидклея.
Как сообщает издание Globo, бразильский клуб также выяснил, что киевскому "Динамо" принадлежит не 100% прав на футболиста, а 80%.
В то же время пока неизвестно, какую сумму "Коринтианс" предложил Динамо за Сидклея.
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Накануне речь шла о том, что "Динамо" хочет получить за аренду Сидклея на год 1 миллион евро.
Сам футболист находится в Бразилии и следит за развитием ситуации.
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
18.12.2019 в 16:33
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0
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beatles (Крыжополь)
18.12.2019 в 16:29
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