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У Коринтианс есть новое предложение для Динамо по поводу Сидклея

Трансферы
(2 голосов)

Уже не аренда

У Коринтианс есть новое предложение для Динамо по поводу Сидклея
Новина українською

Бразильский "Коринтианс" сделал "Динамо" предложение по полноценному трансферу 26-летнего флангового защитника Сидклея.

Как сообщает издание Globo, бразильский клуб также выяснил, что киевскому "Динамо" принадлежит не 100% прав на футболиста, а 80%.

В то же время пока неизвестно, какую сумму "Коринтианс" предложил Динамо за Сидклея.

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Накануне речь шла о том, что "Динамо" хочет получить за аренду Сидклея на год 1 миллион евро.

Сам футболист находится в Бразилии и следит за развитием ситуации.

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В статье: Коринтианс (Бразилия) Динамо (Киев) Коринтианс Сидклей
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
18.12.2019 в 16:33
Напоминает серию из Наша Russia: Омский ГазМяс, продажа Гатальского
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0
-1
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beatles (Крыжополь)
18.12.2019 в 16:29
Это ж надо какой перспективный игрок, не знают куда деть прямо)
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0
-2

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