У Коринтианс есть новое предложение для Динамо по поводу Сидклея

Бразильский "Коринтианс" сделал "Динамо" предложение по полноценному трансферу 26-летнего флангового защитника Сидклея.

Как сообщает издание Globo, бразильский клуб также выяснил, что киевскому "Динамо" принадлежит не 100% прав на футболиста, а 80%.

В то же время пока неизвестно, какую сумму "Коринтианс" предложил Динамо за Сидклея.

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Накануне речь шла о том, что "Динамо" хочет получить за аренду Сидклея на год 1 миллион евро.

Сам футболист находится в Бразилии и следит за развитием ситуации.