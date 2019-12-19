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Карпаты расторгли соглашение с хорватским легионером

Трансферы
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А его недавно выделял Санжар

Карпаты расторгли соглашение с хорватским легионером
Новина українською

ФК "Карпаты" и хорватский 22-летний атакующий полузащитник Фране Войковиц прекратили действие контракта по соглашению сторон.

Фране присоединился к "зелено-белых" в качестве свободного агента в конце июля, провел в основном составе команды 13 матчей (из них четвёртый старте), отличился 2 ассист и 1 голом.

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Трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 250 000 евро.

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В статье: трансферы УПЛ Карпаты (Львов) трансфер Фране Войковиц трансферный центр
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Источник:
ФК Карпати

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