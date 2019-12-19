Карпаты расторгли соглашение с хорватским легионером
А его недавно выделял Санжар
ФК "Карпаты" и хорватский 22-летний атакующий полузащитник Фране Войковиц прекратили действие контракта по соглашению сторон.
Фране присоединился к "зелено-белых" в качестве свободного агента в конце июля, провел в основном составе команды 13 матчей (из них четвёртый старте), отличился 2 ассист и 1 голом.
Трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 250 000 евро.
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Источник:ФК Карпати
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