Ингулец нацелился на игрока клуба УПЛ
И 28-летнего полузащитника
ФК "Ингулец" ведет переговоры с "Днепр-1" по 32-летнему нападающему Алексею Чичикову.
В прошлом сезоне в Первой лиге он забил 9 голов, а в этом, в УПЛ в 13 матчах отличился лишь раз, еще однажды отдал результативную передачу.
Кроме того, "Ингулец" рассуждает о подписании 28-летнего полузащитника Игоря Загальского. Он в феврале 2019 выступал за "Днепр-1" в Первой лиге, но с тех пор - без клуба.
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Источник:Sport Arena
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