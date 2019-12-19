Ингулец нацелился на игрока клуба УПЛ

ФК "Ингулец" ведет переговоры с "Днепр-1" по 32-летнему нападающему Алексею Чичикову.

В прошлом сезоне в Первой лиге он забил 9 голов, а в этом, в УПЛ в 13 матчах отличился лишь раз, еще однажды отдал результативную передачу.

Кроме того, "Ингулец" рассуждает о подписании 28-летнего полузащитника Игоря Загальского. Он в феврале 2019 выступал за "Днепр-1" в Первой лиге, но с тех пор - без клуба.