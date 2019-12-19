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Ингулец нацелился на игрока клуба УПЛ

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И 28-летнего полузащитника

Ингулец нацелился на игрока клуба УПЛ
Новина українською

ФК "Ингулец" ведет переговоры с "Днепр-1" по 32-летнему нападающему Алексею Чичикову.

В прошлом сезоне в Первой лиге он забил 9 голов, а в этом, в УПЛ в 13 матчах отличился лишь раз, еще однажды отдал результативную передачу.

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Кроме того, "Ингулец" рассуждает о подписании 28-летнего полузащитника Игоря Загальского. Он в феврале 2019 выступал за "Днепр-1" в Первой лиге, но с тех пор - без клуба.

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В статье: Алексей Чичиков Первая лига УПЛ Ингулец (Петрово) Игорь Загальский СК Днепр-1 Днепр-1 Ингулец
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Источник:
Sport Arena

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