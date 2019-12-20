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Шахтер хочет продать одного из бразильцев

Трансферы
(3 голосов)

А тот – наконец уехать из Бразилии

Шахтер хочет продать одного из бразильцев
Новина українською

У 27-летнего атакующего полузащитника донецкого "Шахтера" Веллингтона Нема 31 декабря заканчивается аренда в бразильском "Флуминенсе".

В этом клубе он находится с июля, сыграл 20 матчей и забил 1 гол.

Издание Torcedores.com сообщает, что "Флуминенсе" хочет оставить у себя игрока, продолжив арендное соглашение еще на полгода – до июля 2020 года.

"Горняки" же отказываются и рассматривают только вариант продажи контракта футболиста. Однако для выкупа Веллингтона Нема у "Флуминенсе" нет денег.

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А вот сам Веллингтон Нем хочет вернуться в Европу. Но, поскольку в "Шахтере", рассуждает хавбек, закрепиться не удалось, он рассматривает клубы из России, Японии или Китая. Однако Веллингтон не прочь еще на полгода остаться в "Флуминенсе".

Добавим, что бразилец в "Шахтере" с июля 2013 года. Аренда в "Флуминенсе" уже не первая, 2017-й год Веллингтон Нем провел в "Сан Пауло".

Имеющийся контракт бразильца с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость выкупа контракта бразильца составляет 1,4 млн евро.

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В статье: Бразилия Шахтер (Донецк) Флуминенсе (Бразилия) Веллингтон Нем контракт аренда
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Комментарии (4)
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
20.12.2019 в 11:56
Решение хоть и запоздалое, но верное.
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Vantala (Kharkiv)
20.12.2019 в 11:49
Хочет вернуться в Европу. И рассматривает предложения из Китая.
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Siren05 (Мариуполь)
20.12.2019 в 11:29
Однак для викупу Веллінгтона Нема у "Флуміненсе" НЕМА грошей. Улыбнуло...
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Vantala (Kharkiv)
20.12.2019 в 11:48
Такое сокровище, что денег за него давать смысла нет.
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