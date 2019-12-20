Шахтер хочет продать одного из бразильцев

У 27-летнего атакующего полузащитника донецкого "Шахтера" Веллингтона Нема 31 декабря заканчивается аренда в бразильском "Флуминенсе".

В этом клубе он находится с июля, сыграл 20 матчей и забил 1 гол.

Издание Torcedores.com сообщает, что "Флуминенсе" хочет оставить у себя игрока, продолжив арендное соглашение еще на полгода – до июля 2020 года.

"Горняки" же отказываются и рассматривают только вариант продажи контракта футболиста. Однако для выкупа Веллингтона Нема у "Флуминенсе" нет денег.

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А вот сам Веллингтон Нем хочет вернуться в Европу. Но, поскольку в "Шахтере", рассуждает хавбек, закрепиться не удалось, он рассматривает клубы из России, Японии или Китая. Однако Веллингтон не прочь еще на полгода остаться в "Флуминенсе".

Добавим, что бразилец в "Шахтере" с июля 2013 года. Аренда в "Флуминенсе" уже не первая, 2017-й год Веллингтон Нем провел в "Сан Пауло".

Имеющийся контракт бразильца с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость выкупа контракта бразильца составляет 1,4 млн евро.