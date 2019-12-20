Французский клуб попытался переманить бразильца Шахтера

Бразильский журналист Марсело Брага утверждает, что один из французских клубов интересовался услугами центрального полузащитника донецкого "Шахтера" 22-летнего Майкона.

Но вот сам бразилец отказал французам.

Отказался Майкон и от того, чтобы остаться в Бразилии - очевидно, были и такие предложения.

Как продолжает тот же Марсело Брага в Твиттере, полузащитник хочет продолжить карьеру в "Шахтере", закрепиться в основе команды.

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Успешные выступления за "Шахтер" станут, как рассуждает Майкон, входной дверью в Олимпийскую сборную Бразилии, которая будет участвовать в Играх-2020 в Токио.

Майкон как раз восстановился после тяжелого повреждения и уже провел 4 поединка УПЛ накануне зимнего перерыва.

Напомним, что Майкон в "Шахтере" с лета 2018 года. Его контракт с "горняками" рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста, согласно данным Transfermarkt, 8 млн евро.