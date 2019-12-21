Динамо потребовало у Коринтианса 5 млн за Сидклея

Интерес "Коринтианса" к хавбеку "Динамо" Сидклею существенно угас.

По информации Gazeta Espotiva, это случилось после того, как киевляне запросили у бразильского клуба 5 миллионов евро за трансфер игрока.

"Коринтианс" отказался вести переговоры дальше, если только киевляне не изменят свои требования.

Сидклей в этом сезоне ни разу не появился на поле в составе первой команды "Динамо". В июле 2018-го киевляне заплатили за него 5 млн евро.