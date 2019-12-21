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Динамо потребовало у Коринтианса 5 млн за Сидклея

Трансферы
(1 голосов)

Переговоры зашли в тупик

Динамо потребовало у Коринтианса 5 млн за Сидклея
Новина українською

Интерес "Коринтианса" к хавбеку "Динамо" Сидклею существенно угас.

По информации Gazeta Espotiva, это случилось после того, как киевляне запросили у бразильского клуба 5 миллионов евро за трансфер игрока.
"Коринтианс" отказался вести переговоры дальше, если только киевляне не изменят свои требования.

Сидклей в этом сезоне ни разу не появился на поле в составе первой команды "Динамо". В июле 2018-го киевляне заплатили за него 5 млн евро.

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В статье: Коринтианс (Бразилия) Динамо (Киев) Сидклей
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Комментарии (3)
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armik (Киев)
21.12.2019 в 11:22
За эти деньги Коринтианс легко купит целую дюжину более квалифицированных игроков.
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Инспектор ( )
21.12.2019 в 11:32
Но Суркис хочет 5!
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beatles (Крыжополь)
21.12.2019 в 11:42
А это уже не Динамовские проблемы!
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