Динамо потребовало у Коринтианса 5 млн за Сидклея
Переговоры зашли в тупик
Интерес "Коринтианса" к хавбеку "Динамо" Сидклею существенно угас.
По информации Gazeta Espotiva, это случилось после того, как киевляне запросили у бразильского клуба 5 миллионов евро за трансфер игрока.
"Коринтианс" отказался вести переговоры дальше, если только киевляне не изменят свои требования.
Сидклей в этом сезоне ни разу не появился на поле в составе первой команды "Динамо". В июле 2018-го киевляне заплатили за него 5 млн евро.
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Комментарии (3)
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armik (Киев)
21.12.2019 в 11:22
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Инспектор ( )
21.12.2019 в 11:32
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beatles (Крыжополь)
21.12.2019 в 11:42
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