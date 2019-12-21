Русин – о досрочном возвращении в Динамо: Пока ничего не знаю

Форвард Назарий Русин, выступающий на правах аренды в "Заре", прокомментировал "Динамомании" информацию о возможном досрочном возвращении в "Динамо".

"Пока ничего не знаю", – ответил Русин на вопрос о своём будуще.

По информации источника, 21-летний Русин сейчас находится в отпуске. Никто из представителей столичного клуба с ним на данный момент не связывался.

В этом сезоне Русин отметился 5 голами и 4 ассистами в 14 матчах УПЛ.