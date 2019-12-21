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Русин – о досрочном возвращении в Динамо: Пока ничего не знаю

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(1 голосов)

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Русин – о досрочном возвращении в Динамо: Пока ничего не знаю
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Форвард Назарий Русин, выступающий на правах аренды в "Заре", прокомментировал "Динамомании" информацию о возможном досрочном возвращении в "Динамо".

"Пока ничего не знаю", – ответил Русин на вопрос о своём будуще.

По информации источника, 21-летний Русин сейчас находится в отпуске. Никто из представителей столичного клуба с ним на данный момент не связывался.

В этом сезоне Русин отметился 5 голами и 4 ассистами в 14 матчах УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Назарий Русин
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Источник:
dynamomania
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
21.12.2019 в 14:46
Ну якщо Бе... вилетів, то Русин знадобиться. Важче ... вгадати чи зможе тренерський штаб награти на зимових зборах Назарія? Щоб організацій гри Динамо дозволяла йому проявити свої найкращі якості і "нівелювати програш" фізичних показників.
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